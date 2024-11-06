Türk Fintech Şirketleri Singapur Fintech Festivali'nde Milli Katılımla Yer Aldı

Singapur'da kapılarını açan Fintech Festivali'nde milli katılımla boy gösteren Türk fintech şirketleri ilgi odağı oldu.

Dünyanın önde gelen finansal teknolojiler festivali olarak nitelendirilen organizasyon Singapur'da kapılarını açtı. Küresel ölçekte katılımın gerçekleştiği festivalde Türkiye'yi Ticaret Bakanlığı'nın destekleriyle, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği'nin (TÖDEB) öncülüğünde kurulan Türkiye Pavilyonu'nda yer alan 11 firma temsil ediyor. 150 ülkeden katılımcının olduğu festivale 70 bini aşkın ziyaretçi bekleniyor.

Başta Asya olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden önde gelen uzmanları, finansal kurum temsilcilerini, teknoloji girişimcilerini ve yatırımcıları buluşturan Singapur Fintech Festivali'nde Türkiye, milli katılımla temsil ediliyor. Festivalde Türkiye'nin önde gelen finansal teknoloji şirketleri boy gösteriyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan PayFix Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Erhan Yazgan, festivalin Güneydoğu Asya ve Pasifik bölgesine açılmak isteyen firmalar açısından önemli bir rol oynadığını ifade ederek, "Sektörümüzün potansiyelini tüm dünyaya göstermeyi hedefliyoruz. Festivalde birçok görüşmemiz olacak. Türk fintech sektörü büyümesini sürdürüyor. Bizler de dünyanın en önemli oyuncularına hem Türkiye markasını anlatacağız hem de finansal hizmetlerimizi sektör profesyonelleriyle buluşturacağız" dedi.

"Küresel fintech oyuncularıyla etkileşim kuruyoruz"

Festivalde yapılan görüşmelerin sektöre ve Türkiye'nin büyümesine pozitif etkisinin olacağını belirten Erhan Yazgan, "Böyle önemli festivallerde fintek ekosisteminde öne çıkan gelişmeleri ve trendleri yakından takip edebiliyoruz. Bununla beraber dünya genelindeki firmalarla etkileşim kurma fırsatına sahip oluyoruz. PayFix'in büyüme hedeflerini global oyunculara anlatmayı sürdüreceğiz. Yönetim Kurulu Başkanımız Dr. Erkan Kork'un vizyonu bizler açısından yol gösterici niteliğinde. Türkiye'nin fintech üssü haline gelebilmesi için büyük emekler veriyor ve gece gündüz demeden çalışıyor. Bizler de bu hedefler doğrultusunda, Türkiye'nin fintek merkezi haline gelebilmesi için çalışmayı sürdüreceğiz. Standımızı ziyaret eden Singapur Büyükelçimiz Mehmet Burçin Gönenli'ye şükranlarımızı sunuyoruz. Bu organizasyonda bizleri yalnız bırakmayan başta Ticaret Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığımız olmak üzere, desteklerini eksik etmeyen Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Necip Fazıl Kaymak, TÖDEB Başkanı Ufuk Bilgetekin ve TÖDEB Genel Sekreteri Sühendan Enisel'e teşekkürlerimi iletiyorum. Türkiye'nin milli firması olarak çalışmaya ve ülkemize değer katmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

B2B görüşmelere ve sektörün geleceğine yön verecek önemli panellere sahne olacak organizasyon 8 Kasım Cuma'ya kadar devam edecek. - İSTANBUL