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Türk Fındığı Türkmenistan Fuarında Tanıtıldı

Türk Fındığı Türkmenistan Fuarında Tanıtıldı
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Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 11. Türkmenistan Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nda Türk fındığını tanıttı. Fuara 75 firma katıldı ve ziyaretçilere fındığın sağlığa faydaları hakkında bilgi verildi.

Türk fındığının Türkmenistan'da düzenlenen fuarda tanıtıldığı bildirildi.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden (KFMİB) yapılan yazılı açıklamada, 4-6 Aralık'ta Türkmenistan'da "11. Türkmenistan Türk İhraç Ürünleri Fuarı" düzenlendiği belirtildi.

Karadeniz ile İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliklerinin müşterek stantla fuara iştirak edildiği aktarılan açıklamada, Türk ihraç ürünlerinin sergilendiği fuara, farklı sektörlerde faaliyet gösteren 75 firma ile ihracatçı birliğinin katılım gösterdiği ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çerez olarak tüketiminin yanı sıra çikolata, şekerleme, pastacılık gibi sektörlerde önemli bir hammadde olarak kullanılmakta olan Türk fındığı da ihracatçı birlikleri standıyla fuardaki yerini aldı. Ziyaretçilerin Türk fındığının lezzetini keşfetme fırsatı bulduğu stantta, fındığın insan sağlığına yararları ve farklı sektörlerdeki uygulamalarına ilişkin bilgilendirmeler de yapıldı."

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Ekonomi
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