Türk EximBank Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda hizmet ofisi açacak

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'nun uzun zamandır yapmış olduğu girişimler olumlu sonuç verdi. Türk EximBank Malatya TSO bünyesinde hizmet ofisi açacak.

Türk EximBank Kahramanmaraş Şube Müdürü Mehmet Yalçın ile bir araya gelen Başkan Sadıkoğlu, "Türk EximBank'ın Odamız bünyesinde açacağı hizmet ofisi, ihracata başlamak isteyen ve ihracat yapan üyelerimize şimdiden hayırlı olsun" dedi.

"İhracatçı üyelerimizin uluslararası yeni pazarlara açılması ve finansmana daha hızlı erişimi noktasında önem atfettiğimiz Türk EximBank'ın ilimize şube açması konusunda uzun zamandır yapmış olduğumuz girişimler olumlu sonuç verdi" diyen Sadıkoğlu, "6 Şubat'ta yaşadığımız deprem şehrimiz ekonomisini her alanda olumsuz etkiledi. İhracat rakamlarımızda düşüşler yaşadık. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), verilerine göre Malatya'mızın 2023 yılı ihracatı önceki yıla göre yüzde 13,5 düşüşle 392 milyon 152 bin dolar olarak gerçekleşti. Bir ilin ve ülkenin kalkınmasına katkı veren en önemli saç ayaklarından birisi ihracattır. İhracat rakamlarımızın yeniden yükselişe geçmesi için ihracatçı üyelerimizin ihtiyaç duyduğu finansa daha hızlı ulaşması gerekiyor. Bu konuda da en önemli finansör Türk EximBank. Yeni ihracatçı firmalarımızın ve mevcut firmalarımızın desteklenebilmesi, bilgi ve finansmana erişim imkanlarının artırılabilmesi için Türk Eximbank'ın Malatya'ya şube açmasının oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Şube açılması için 1 milyar dolar ihracat seviyesine ulaşmamız lazım. Bu rakama ulaşana kadar ofis açılması talebimiz oldu. Talebimiz olumlu sonuçlandı. Türk EximBank, Oda binamız içerisine hizmet ofisi açacak. İhracatçı üyelerimize doğrudan hizmet sunacaklar. Üyelerimize hayırlı olsun" diye konuştu. - MALATYA