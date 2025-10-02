Haberler

Türk devinin fabrikası Japonlara satıldı

Türk devinin fabrikası Japonlara satıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oba Makarna, Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan noodle fabrikasını, dünyaca ünlü Japon gıda devi Nissin Foods Holdings'e sattı.

Türkiye'nin önde gelen gıda markalarından Oba Makarnacılık, Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan noodle fabrikasını Japonya merkezli gıda devi Nissin Foods Holdings Co. Ltd.'ye devretti. Satış, fabrikanın içindeki tüm makine ve ekipmanları da kapsıyor.

SATIŞ KARARI KAP'A BİLDİRİLDİ

Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, satış kararının 30 Eylül 2025'te yönetim kurulu tarafından alındığı ve 1 Ekim 2025'te Varlık Devir Sözleşmesi'nin imzalandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, işlemin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" kapsamında yatırımcılara ayrılma hakkı doğurmadığına dikkat çekildi.

80'DEN FAZLA ÜLKEDE SATIŞ YAPAN DEV

1948 yılında Japonya'da Momofuku Ando tarafından kurulan Nissin Foods, hazır noodle sektörünün dünyadaki öncüsü olarak biliniyor. Şirket, 1958'de "Chicken Ramen", 1971'de ise "Cup Noodles" markalarıyla global çapta büyük bir başarı yakaladı.

Bugün Asya, Avrupa ve Amerika kıtalarında üretim tesisleri bulunan Nissin Foods, ürünlerini 80'den fazla ülkeye ihraç ediyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİME YATIRIM YAPIYOR

Hazır noodle üretiminin yanı sıra makarna, unlu mamuller ve dondurulmuş gıda alanlarında da faaliyet gösteren şirket, son yıllarda çevre dostu üretim teknikleri ve sürdürülebilir ambalaj teknolojilerine önemli yatırımlar yapıyor.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Gazze karasularına ulaşan Mikeno, İsrail tarafından ele geçirildi

İsrail Mikeno'yu ele geçirdi, bir gemiyle iletişim kesildi
Sumud Filosu saldırısı Türkiye'yi ayağa kaldırdı! ABD Konsolosluğu taşlandı

Türkiye uyumadı! Haberi duyan sokağa çıktı, konsolosluk taşlandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ayşe Barım'ın tahliye kararına itiraz

Başsavcılık dün akşam tahliye olan Ayşe Barım için harekete geçti
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMGk:

Güçlü ülke olmak budur adam gelir senin topraklarına gözünü kırpmadan milyar euro yatırım yapar çünkü onlarda biliyorki gelecek burada

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

En güzelini yapmışlar. Üretim yapıp da ne olacak değil mi? Koy paranı bankaya bak işine. Bşraz döviz al. Git yurt dışında yaşa. İşçisinden. Sendikatdı. Maliyeydi ne uğraşacaksın. Ver paranın vergisini bak keyfine. İhracat ihracat. Enflasyon buyurun geldiğimiz nokta bu!

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarızırzop:

satın abi bakın büyütün besleyin satın gitsin kalmasın ülkede, sonrada devlet sattı derler

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uraz Kaygılaroğlu'nun acı günü! Babaannesini son yolculuğuna uğurladı

Ünlü oyuncunun acı günü! Gözyaşlarını tutamadı
Ebru Gündeş boşanır boşanmaz bambaşka birine dönüştü

Boşanır boşanmaz bambaşka biri oldu! Yeni imajı çok konuşulacak
Ahmet Minguzzi davasında bir ilk! 4 sanık ilk kez hakim karşısına çıkacak

Davada bir ilk! Bugün hakim karşısına çıkacaklar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.