6. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi ekibi Kuzey Kutbu'ndaki deniz buzu hattına ulaştı

6. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi'ne (TASE-VI) katılan Türk araştırmacılar, dünyanın en kuzey noktalarından biri kabul edilen 81 derece kuzey enlemindeki deniz buzu hattına erişti.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) yürütücülüğünde gerçekleştirilen 6. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi devam ediyor.

Oşinografi, biyoloji, kimya, atmosfer dinamikleri, meteoroloji, jeodezi ve uydu sistemleri alanlarında toplam 12 farklı bilimsel proje ve çalışmanın hayata geçirildiği sefere 12 bilim insanı katılıyor. Küresel iklim değişikliğinin etkilerini yerinde incelemek ve kritik araştırmalara imza atmak üzere yola çıkan bilim heyetinde, 3 yabancı araştırmacı da bulunuyor.

Bilim ekibi, bu yıl da "Ulusal Kutup Bilim Stratejisi" kapsamında, küresel iklim değişikliği, tehdit altındaki ekosistemler ve insan kaynaklı etkiler gibi ulusal ve uluslararası öneme sahip öncelikli bilimsel temalar üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Sefer, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da güncellenen çevre protokolleri doğrultusunda, doğada minimum iz bırakılması prensibiyle gerçekleştiriliyor.

"Vanuatu" bayraklı 44 metre uzunluğundaki "Sola" isimli gemide bilimsel çalışmalarını yürüten ekip, Tromso'ya 1200 deniz mili uzaklıktaki deniz buzu hattına ulaşarak bu alandaki örnekleme noktalarında çalışmalarını gerçekleştirdi.

"Ekibimiz, geleceğin araştırmalarına da yön verecek önemli çıktılar üretiyor"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 6. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi heyetinin 81 derece kuzey enlemindeki deniz buzu hattına ulaştığını bildirdi.

Küresel iklim değişikliğinin etkilerini yerinde inceleyen bilim insanlarının oşinografiden atmosfere, biyolojiden uydu sistemlerine uzanan geniş bir yelpazede 12 farklı bilimsel projeyi uluslararası araştırmacılarla birlikte yürüttüğünü kaydeden Kacır, şu açıklamalarda bulundu:

"Yaklaşık 3 bin deniz mili yol kat eden ekibimiz, 80'i aşkın örnekleme noktasında elde ettiği verilerle kutup araştırmalarındaki bilimsel kapasitemizi güçlendirirken, geleceğin araştırmalarına da yön verecek önemli çıktılar üretiyor. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla bilimi yalnızca laboratuvarlarda değil, dünyanın en zorlu coğrafyalarında da icra ediyor; kutuplardan elde ettiğimiz bilgiyle hem ülkemizin bilimsel birikimine hem de insanlığın ortak geleceğine katkı sunmayı sürdürüyoruz."

"Her sene örnekleme noktası artarak devam ediyor"

AA muhabirine değerlendirmede bulunan 6. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi Lideri kaptan Doğaç Baybars Işıler, 80'den fazla örnekleme noktasında çalışmalarını devam ettirdiklerini belirterek, "Her yıl elde ettiğimiz bilimsel çıktılar ışığında bir sonraki yılın çalışmalarını planlıyor, bu doğrultuda hem örnekleme noktalarımızın hem de yürüttüğümüz bilimsel araştırmaların sayısını artırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"12 farklı bilimsel projeyi hayata geçiriyoruz"

Işıler, ekiplerinde Arjantin, Uruguay ve Bulgaristan'dan birer yabancı araştırmacının da bulunduğuna işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Uluslararası araştırmacılarla birlikte hayvan ve deniz buzu gözlemleri gerçekleştiriyor, CTD cihazlarıyla derinlik bazlı sıcaklık ve tuzluluk ölçümleri yapıyoruz. Bunun yanı sıra oşinografi, meteoroloji, konumlandırma, uydu verileri ve uzay gözlemlerine yönelik çalışmalar da yürütüyoruz. Bu kapsamda toplam 12 farklı bilimsel projeyi hayata geçiriyoruz."

Öte yandan bilim insanları, gemi seyri boyunca kutup ayısı, mors, balina ve fok gibi kuzey kutup canlılarının da gözlem ve takibini gerçekleştirdi.