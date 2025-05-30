Türk – Alman iş köprüsü JobPonte Almanya'da lansmanını gerçekleştirdi

Türk – Alman iş köprüsü JobPonte Almanya'da lansmanını gerçekleştirdi
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Türkiye ve Almanya arasında iş köprüsü kuran JobPonte projesinin lansmanı seçkin davetliler eşliğinde gerçekleştirildi.

Lansman'da Almanya'da yeni bir kariyer başlangıcı yapmak isteyen nitelikli çalışanlar için güvenilir, profesyonel ve ücretsiz üyelik ile çeşitli çözümler sunan uygulamanın öneminevurgu yapıldı.

Türk – Alman iş köprüsü JobPonte Almanya'da lansmanını gerçekleştirdi

Platformun kurucusu Av. Abdullah Emili " Türkiye'yle Almanya arasındaki iş olanaklarının artmasına katkı sağlamak bana mutluluk veriyor" dedi.

JobPonte, Türkiye'den başvuran adayları DHL, Siemens, Amazon, Mercedes-Benz ve Caritas gibi Almanya'nın önde gelen firmalarıyla buluşturuyor.

Tamamen ücretsiz bir üyelik fırsatı sunan JobPonte projesi, bununla birlikte vize, oturum izni ve yerleşim gibi tüm yasal süreçleri de uzman bir ekiple birlikte yürütüyor. Platformun başında, Almanya'da görev yapan ilk Türk avukatlardan biri olan ve 25 yılı aşkın süredir mesleğini sürdüren Av. Abdullah Emili ile, Almanya'daki büyük firmalarda insan kaynakları alanında üst düzey görevler yapmış olan Devrim Özdenoğlu yer alıyor.

Türk – Alman iş köprüsü JobPonte Almanya'da lansmanını gerçekleştirdi

Almanya'da yaşayan yayıncı Tülay Anlatıyor da etkinliğe katılırken, "Alman kültürüne sahip profesyonellerle, Türk kültürüyle yoğrulmuş çalışanların birlikte nasıl büyük başarılara imza attıklarını görmek gerçekten hayranlık vericiydi." dedi.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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