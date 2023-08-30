Türk-Afrika Ticaret ve İşbirliği Forumu'nda Yeni İş Fırsatları Tartışıldı

Türk-Afrika İş Derneği (TABA) tarafından düzenlenen Türk-Afrika Ticaret ve İşbirliği Forumu'nda (AFEX) yeni iş fırsatları masaya yatırıldı. Etkinlikte, Afrika'da iş yapma konusunda bilgiye dayalı bir yaklaşımın önemine vurgu yapıldı.

Türk- Afrika İş Derneği (TABA) tarafından düzenlenen Türk- Afrika Ticaret ve İş birliği Forumu'nda (AFEX) yeni iş fırsatları masaya yatırıldı.

Etkinliğin ilk gününde Afrika'da gelen çok sayıda iş insanı uluslararası ticaretin, yatırımların ve ortaklıkların önemini vurguladı.

İkinci gününde ise çok önemli isimlerin katıldığı oturum etkinliğe damgasını vurdu. EVSİD Kurucu Başkanı ve Lüks Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Burak Önder, Afrika ile ticaretin uzun soluklu düşünülmesi gerektiğinin altını çizdi ve "bilgiye dayalı bir çalışma yaparak Afrika ülkeleri ile ticareti gelişmesi için rakiplerimizin önünü geçmeliyiz" dedi.

İSTOÇDER ve Acar Züccaciye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Acar da Türkiye'nin önemli bir üretim üssü haline geldiğini belirterek şöyle devam etti:

"Şimdi biz İSTOÇ olarak Afrika'nın bütün ihtiyaçlarını geliştirecek noktadayız. İşbirliği ve ortaklıklar kuracak bu kıtada önümüzü açmalıyız."

TEMPO BPO Kurucu Başkanı Cemal Akar ise özellikle e/ticaret üzerinde durarak, "Bu kıta ile ilişkilerimizi online taşımalıyız. Burada öne geçebiliriz" deyi konuştu.

İmperiyal Lojistik Afrika Ticaret Müdürü Hale Toksabay'da Afrika çok iyi bildiklerini belirterek burada her türlü lojistik konusunda çok başarılı projelere imza hazır olduklarını vurguladı.

TÜRKTOB Başkanı Savaş Akçan da tarımın yerine yapılması projesi kapsamında Afrika'da işbirliği yaparak birlikte ürütmenin mümkün olduğunu vurguladı ve "Türkiye tarımda geldiği nokta itibari ile buna hazır" değerlendirmesini yaptı.

Toplantıya yönetim gazeteci Celal Toprak'da Afrika ile ticari ilişkilerin geliştirilmesi için bu tür etkinliklerin daha sık yapılması gerektiğinin altını çizdi.