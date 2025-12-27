Turizmin küresel ekonomideki payının 2035'e kadar yüzde 11,5'e yükselmesi bekleniyor

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizm sektörünün dünya ekonomisi içindeki payının 2035'e yüzde 11,5 seviyesine yükselmesinin beklendiğini belirterek, 2026'da da gerek rakip ülkelerde gerekse Türkiye'de ziyaretçi ve gelir artışlarının devam edeceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Bağlıkaya, turizm sektörüne ilişkin genel görünümle TÜRSAB'ın 2025 faaliyetlerini AA muhabirine değerlendirdi.

Bağlıkaya, 2025 Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin 47,2 milyonun üzerinde yabancı ziyaretçi ağırladığını, yurt dışında yaşayan vatandaşların ve ziyaretçilerin de eklenmesiyle bu sayının 55,6 milyonu aştığını ifade etti.

Son yıllarda sezonun kasım ayına kadar uzadığı düşünüldüğünde, Orta Vadeli Program'da 2025 için belirlenen 64 milyar dolar turizm geliri ve 65 milyon ziyaretçi hedeflerine ulaşılacağının görüldüğünü dile getiren Bağlıkaya, doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel mirası, zengin mutfağı ve misafirperverliğiyle Türkiye'nin önemli bir rekabet avantajına sahip olduğunu vurguladı.

Bağlıkaya, bu büyük potansiyelin çok daha yüksek hedeflere ulaşılması adına güçlü stratejilerle desteklenmesi gerektiğine işaret ederek, turizmin yalnızca birkaç şehirde yoğunlaşan yapısından çıkarılıp tüm Türkiye'ye ve yıla yayılmasının büyük önem taşıdığını dile getirdi.

"Küresel ekonomide yaşanan değişimler, tüketici davranışlarını önemli ölçüde etkiledi"

Dünya turizminde ve küresel ekonomide yaşanan değişimlerin, tüketici davranışlarını önemli ölçüde etkilediğine dikkati çeken Bağlıkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2025'te fiyat açısından rakiplerimizin üzerinde kalmamız özellikle kıyı turizminde talebin yön değiştirmesini beraberinde getirdi. Yüksek sezon olan temmuz ve ağustos aylarındaki talepler ise önceki yıllara göre düşük kalırken, daha çok eylül-kasım aylarına doğru uzadı. Yılın son ayını hareketlendiren turizm segmentlerini de spor, kış ve kongre turizmi oluşturuyor. Gelecek planlamalarında bu değişimlerin dikkate alınması gerekiyor.

Diğer yandan Rusya, Almanya, İngiltere gibi ana kaynak pazarlarımızda henüz tam olarak değerlendirilmemiş bir potansiyel mevcut. Akdeniz çanağındaki en büyük rakibimiz İspanya'nın yalnızca 9 ayda İngiltere'den 15 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırladığı göz önünde bulundurulduğunda, bu ülkelere yönelik tanıtım ve pazarlama stratejilerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiği net bir biçimde anlaşılıyor. Dolayısıyla yeni pazarlara açılırken mevcut kaynak pazarları da koruyarak payımızı büyütmemiz büyük önem taşıyor."

Yüksek gelirli turizm segmentleri öne çıkıyor

Bağlıkaya, Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü, Dünya Turizm ve Seyahat Konseyi gibi kurumların dünya genelinde seyahat eğilimindeki artışların süreceği yönünde tahminlerde bulunduğuna işaret ederek, bu tahminler paralelinde tüm dünyada seyahatlerde artış eğiliminin devam ettiğini anlattı.

Turizm sektörünün dünya ekonomisi içindeki yüzde 10 civarında olan payının 2035'te yüzde 11,5 düzeyine yükseleceğinin öngörüldüğüne işaret eden Bağlıkaya, şunları kaydetti:

"Buradan hareketle gerek rakiplerimizde gerekse ülkemizde 2026'da da ziyaretçi ve gelir artışlarının devam edeceğini tahmin ediyoruz. Türkiye'nin ziyaretçi sayısındaki artış hızı ise 2025 itibarıyla dünya ortalamasının altında seyir izledi. Bu noktada kaynak pazarlardaki potansiyelin çok daha iyi değerlendirilmesi 2026 açısından büyük önem arz ediyor. Turizm gelirimizde 2026 itibarıyla hem dünyadaki genel seyahat sayılarındaki yükseliş hem de enflasyon dolayısıyla fiyat artışının da etkisi ile genel bir artış bekliyoruz.

Dünya ekonomisindeki genel durum, özellikle de küresel anlamdaki enflasyonist ortamın devamı ve maliyet artışlarının, turizmdeki büyümeyi etkileyecek unsurlar olacağını düşünüyoruz. Ürün çeşitliliğinin artırılması noktasında MICE, sağlık, spor, gastronomi gibi daha yüksek gelir grubuna hitap eden turizm segmentlerinin önemi 2026'da da artarak devam edecektir. Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı'nın Orta Vadeli Program'ında 2026 yılı için belirlenen 68,7 milyar dolar turizm hedefini yakalayarak üzerine çıkabilmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

TÜRSAB'tan turizm yelpazesini genişleten projeler

Bağlıkaya, Türkiye'nin turizminin gelişimi ve dünya ölçeğinde artan rekabette yeri ve konumunu daha da güçlendirmesi noktasında proje ve çalışmalar hayata geçirdiklerini vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Türkiye Yüzyılı' vizyonundan ilham alarak, turizmi 12 aya ve yıl geneline yaymak amacıyla Burdur'dan başlattığımız Turizm Yüzyılı projemiz bu yöndeki önemli projelerimizden biri. Yeni destinasyonlarla projemizi yeni yılda da sürdürmekte kararlıyız." diye konuştu.

Bağlıkaya, bünyelerinde faaliyet gösteren 15 farklı ihtisas başkanlığı ile tüm turizm segmentlerinin gelişmesi noktasında aktif rol oynamaya özen gösterdiklerini söyledi.

Katıldıkları uluslararası, ulusal ve bölgesel fuarlarda turizm tanıtım ve pazarlaması konusunda önemli adımlar atıklarını dile getiren Bağlıkaya, fuar, bilgilendirme etkinlikleri ve çalıştaylarla üye seyahat acentelerinin yeni işbirlikleri ve iş olanakları oluşturmalarına destek olduklarını sözlerine ekledi.