Turizmde yeni dönem başladı

2026'nın ilk çeyreğinde turizm gelirleri yüzde 4,2 artarken, artan harcamalar ve değişen tatil alışkanlıkları, nitelikli konaklama ve "ev konforu" odaklı yeni dönemi ortaya koyarken, değerlendiren Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) Genel Müdürü Mahmut Sefa Çelik; "Turizmdeki harcama artışı, nitelikli konaklama ihtiyacını teyit ediyor" dedi.

Turizm sektörü 2026 yılına gelir bazlı büyümeyle başlarken, uzmanlar harcama alışkanlıklarındaki değişimin nitelikli konaklama ihtiyacını artırdığını belirtiyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2025 yılının son çeyreğinde iç seyahat sayısında yaşanan yüzde 3,9'luk daralmanın ardından, 2026 yılının ilk çeyreğinde turizm gelirleri artış gösterdi. Yılın ilk üç ayında turizm geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 artarak 9 milyar 896 milyon dolara ulaştı.

Kızılbük GYO Genel Müdürü Mahmut Sefa Çelik, 2025'in son çeyreğinde yaşanan düşüşün sektör açısından bir dönüşüm sinyali olduğunu ifade ederek, "Yerli turistin seyahat sayısındaki azalma, klasik ve maliyetli otel konaklamalarına olan talebin değiştiğini gösterdi. Ancak 2026 verileri, harcama gücü olan kesimin seyahate devam ettiğini, fakat daha seçici davrandığını ortaya koyuyor" dedi.

Çelik, gecelik ortalama harcamanın 102 dolara yükseldiğini ve konaklama harcamalarında yüzde 21,2'lik artış yaşandığını belirterek, bunun turistlerin artık sadece konaklama değil, nitelikli bir yaşam deneyimi satın aldığını gösterdiğini söyledi.

"Tatil evi modeli öne çıkıyor"

Turizmde seyahat alışkanlıklarının değiştiğini vurgulayan Çelik, tatil evi modelinin sunduğu avantajlara dikkat çekti. Geleneksel otelciliğin sezonluk dalgalanmalardan daha fazla etkilendiğini belirten Çelik; "2025 sonunda seyahat sürelerinin 5,5 gece seviyesine gerilemesi ve özellikle Ekim-Aralık dönemindeki yüzde 3,9'luk azalış, ekonomik sürdürülebilirliğin önemini ortaya koymuştu. Geleneksel otelcilik modeli, sadece yüksek sezona odaklandığı için ekonomik dalgalanmalardan ve ölü sezon durgunluğundan ilk etkilenen alan oluyor. Oysa Sinpaş Tatil Evi çatısı altında sunduğumuz tatil evi ve karma projelerimiz, yatırımcıyı sadece bir otel müşterisi olmaktan çıkarıp mülk sahibi yapıyor. Yatırımcı, her yıl artan oda fiyatlarından etkilenmeden kendi evine gider gibi tatilini yapabiliyor. Nitekim 2026'nın ilk çeyreğinde yurt dışı yerleşik vatandaşlarımızın yüzde 66,7'sinin Türkiye'ye 'akraba ve arkadaş ziyareti' yani ev konforu odaklı gelişi, aidiyet duygusunun turizmdeki en güçlü motivasyon olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Modelimiz sayesinde turizm gelirlerini yılın 12 ayına yayarak hem yatırımcımızı dışsal dalgalanmalardan koruyor hem de bölgesel kalkınma ve istihdamı güvence altına alıyoruz" dedi.

Turizm verilerinde harcama kalemleri çeşitlendi

Turizm verilerindeki harcama kalemlerinin çeşitlendiğine de dikkat çeken Mahmut Sefa Çelik; "Sağlık harcamalarındaki yüzde 18,4 ve yeme-içme harcamalarındaki yüzde 13,7'lik artışlar, turizmin artık yataktan ibaret olmadığını, wellness, termal ve yerel deneyimin merkeze yerleştiğini gösteriyor. 2025'in sonundaki daralmayı bir kriz olarak görmüyor, sektörün kabuk değiştirmesi gereken bir sinyal olarak okuyoruz. Kızılbük GYO olarak, turizmde bir kez gelinen otel yapısı yerine, her yıl geri dönülen, sürdürülebilir ve yatırım değeri yüksek yaşam alanları üretmeye odaklanıyoruz. 2026'nın ilk çeyreğindeki bu yukarı yönlü ivme, doğru yolda olduğumuzun bir göstergesidir" şeklinde konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı