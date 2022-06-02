Turizm ve sanayi sektörünün gelişmesi için hazırlanan projeler görüşüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Turizm ve sanayi sektörünün gelişmesi için hazırlanan projeler görüşüldü

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Turizm ve sanayi sektörünün gelişmesi için hazırlanan projeler görüşüldü

MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan, turizm ve sanayi sektörünün gelişmesi için hazırladıkları projeleri Vali Cevdet Atay'a aktardı.

MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan, turizm ve sanayi sektörünün gelişmesi için hazırladıkları projeleri Vali Cevdet Atay'a aktardı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan ve yönetimi, Vali Cevdet Atay ile bir araya geldi. Pehlivan, konuşmasında turizm ile sanayi sektörünü ele aldı. Düzce'nin turizm şehri olması için çalışmalar sürdürdüklerini belirten Pehlivan, taleplerini Atay'a ifade etti. Aynı zamanda Pehlivan, hazırladıkları projeleri ve sanayi sektöründeki üyelerinden gelen sorunları da aktardı.

Toplantının faydalı olduğunu kaydeden Pehlivan, önümüzdeki aylarda projeleri hazırlayacaklarını vurguladı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği Düzce Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title