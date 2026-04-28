Turfanda patateste hasat başladı

Türkiye'nin en erkenci patatesinin yetiştiği Adana'da hasat başladı. Yağmurlar nedeniyle rekoltesi düşen ve dönüme 3 ton verim alınan patatesin kilogramı tarlada 23-25 liradan alıcı buluyor.

Adana'da 'sarı altın' olarak adlandırılan turfanda patateste hasat başladı. Kent genelinde 61 bin dönüm alanda ekilen patatesin rekoltesi bu sene şiddetli yağmurlar nedeniyle düştü. Geçtiğimiz yıllarda dönüme 4-5 ton rekolte alınan patatesten bu sene çiftçiler dönüme 3 ton ürün alıyor.

Fiyatlar değişmedi

Turfanda patatesin kilogram fiyatıysa geçtiğimiz yıla oranla neredeyse değişmeyerek boyutuna göre 23 ile 25 lira arasında alıcı buluyor.

Hasat sırasında konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, rekoltenin yağışlardan dolayı düşük olduğunu belirterek, "Bu yıl patatesten umduğumuz verimi alamayacağız. Dönüme 3 ton, bazı yerlerde 3,5 ton verim alınacak. Fiyatın 23-25 lira olduğu söyleniyor. Hasat bollaştığında fiyatlar eğer böyle giderse çiftçimiz patatesten biraz para kazanacak. İleriki günlerde hasat bollaştığında fiyatlar ne olur bilemiyoruz" ifadelerini kullandı.

"İnşallah bu yıl fiyatlar geçen yılki kadar gerilemez"

Kışlık patatesin halen depolarda olduğunu ve fiyatlarının 4 ile 10 lira arasında seyrettiğini anlatan Doğan, "Şu an halen kışlık patateslerimiz depolarda. 4 lira, 5 lira, en iyi patates 8 lira, 10 lira. Şu an kışlık patates para etmiyor. Geçen yıl 22-25 Şubat'ta çok kuvvetli bir don meydana geldi. Patateste verim kaybı yaşadık ve hasat bir ay gecikmeli başladı. Patates geçen sene piyasaya girdiğinde fiyat 22 ile 24 lira arasındaydı ancak Haziran ayında 7-8 liraya kadar geriledi. İnşallah bu yıl fiyatlar geçen yılki kadar gerilemez" diye konuştu.

Doğan ayrıca, patates ve soğan için Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) desteği verilmesi gerektiğini söyledi.

"Fiyat istediğimiz gibi"

Yüreğir ilçesinde ekimini yaptığı 23 dönüm alanda ilk ürün hasadı yapan üretici Recep Tunç ise, "Rekolte bu sene yağmurlardan dolayı biraz düşük oldu. Normalde 4 veya 5 ton patates almamız lazımken şu an 3 ton alıyoruz. Fiyat da istediğimiz gibi şu an ama kimse sökemediğinden dolayı fiyatlar böyle. 3-5 gün sonra ne olacağını biz bile kestiremiyoruz" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
