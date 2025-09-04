TÜREK 2025 Rüzgar Enerjisi Kongresi İzmir'de Başladı

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliğinin (TÜREB) bu yıl "Enerjide yönümüz ortak, hedefimiz temiz gelecek" ana temasıyla düzenlediği 14. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi (TÜREK 2025) İzmir'de başladı.

TÜREB Başkanı İbrahim Erden, bir otelde organize edilen TÜREK 2025'e ilişkin yaptığı açıklamada, İzmir'in rüzgar enerjisi sanayisi ve yatırımlarıyla ön planda olduğunu söyledi.

Bu özelliği nedeniyle TÜREK 2025'i İzmir'de düzenlediklerini ifade eden Erden, "Sektörden TÜREK'e yoğun bir ilgi görüyoruz. Hatta ilgi geçtiğimiz yıllarda gördüğümüzün ötesinde. Bugün 3 binden fazla misafir kayıt oldu. Organizasyonda 1500'den fazla misafirimiz yer aldı. Açılışımızı Türkiye- Azerbaycan Enerji Forumu ile yaptık ve resmi açılışımızı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın katılımıyla yarın sabah gerçekleştireceğiz." dedi.

Erden, formun kongreye değer kattığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Kongredeki forum iki ülkenin büyük yenilenebilir enerji potansiyelini beraber değerlendirmek, faydalanmak ve ihraç etmek üzerine stratejik adımlar içeriyor. İnşallah ülkelerimiz bunları gerçekleştirecek. Kongrenin gündemi Türkiye-Azerbaycan işbirliği oldu. Ama bir tarafta sanayi alanında yaşanan bazı sıkıntılar var, bunların iyileştirilmesiyle ilgili konular var. Depolanma sistemleri, yeni karasal yatırımlar ve deniz üstü santral yatırımlarıyla ilgili bazı projeler var."

Kongreye katılan Eksim Enerjinin CEO'su Arkın Akbay da kongreye önem verdiklerini ve katılımın yoğun olduğunu anlattı.

Yenilenebilir enerjide 2035 yol haritası kapsamında çalışma yürüttüklerini belirten Akbay, "Hedefleri nasıl sağlarız diye sürekli kamu yönetimiyle ve diğer paydaşlarla temas halindeyiz. Türkiye'nin bir an önce fosil yakıtlardan çıkıp yenilenebilir enerjiyle kalkınmasını sağlamak istiyoruz. Küresel ısınmayı geriye çevirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Farklı ülkelerden sektör profesyonellerini buluşturan TÜREK, uluslararası işbirliklerine ev sahipliği yapacak. Sektörün önde gelen uzmanları ve kanaat önderleri tarafından yönetilecek oturumlarda uluslararası enerji politikaları, bölgesel rekabet gücü, yenilenebilir enerji yatırımları ve teknolojik dönüşüm gibi konular ele alınacak.

Rüzgar enerjisi sektöründeki son teknolojik gelişmeler, yatırım fırsatları, sürdürülebilirlik konuları görüşülecek, rüzgar enerjisi sektöründeki en son teknolojik gelişmeler, yenilikçi stratejiler ve gelecek projeksiyonları değerlendirilecek.

Etkinlik, yarın akşam sona erecek.