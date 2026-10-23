TÜREB, COP31'de yaklaşık 10 ülkenin enerji bakanını rüzgar için buluşturacak

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GÖKÇE KÜÇÜK/FİRDEVS YÜKSEL - Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı İbrahim Erden, Türkiye'nin rüzgar enerjisindeki sanayi gücünü Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda ( Cop31 ) uluslararası vitrine çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, yerli üretim kapasitesini, teknoloji birikimini ve yatırım potansiyelini küresel sektör temsilcileriyle buluşturmak üzere kapsamlı bir program hazırladıklarını söyledi.

Erden, AA muhabirine, Türkiye'nin rüzgar enerjisindeki mevcut konumunu, yerli sanayinin gelişimini, 2035 ve 2040'a yönelik enerji hedeflerini ve COP31 hazırlıklarını değerlendirdi.

Türkiye'nin rüzgar enerjisinde yalnızca kurulu güç artışının konuşulduğu bir ülke olmaktan çıktığını belirten Erden, gelişen üretim altyapısı ve sanayi kapasitesiyle ülkenin Avrupa'nın önemli rüzgar pazarlarından biri haline geldiğini ifade etti.

Erden, Türkiye'nin, 16 bin megavatı aşan mekanik, 15 bin 500 megavat seviyesinde elektriksel rüzgar kurulu gücüne ulaştığını, 2025'te yaklaşık 2 bin megavatlık yeni kurulumla Avrupa'da Almanya'nın ardından en fazla rüzgar kapasitesi devreye alan ikinci ülke olduğunu söyledi.

Ocak-ağustos döneminde ise 660 megavat elektriksel, 700 megavattan fazla mekanik kurulu gücün sisteme eklendiğini belirten Erden, yıl sonunda geçen yılki kurulum performansının aşılabileceğini dile getirdi.

Türkiye'nin rüzgar enerjisindeki büyümesinin yerli ekipman üretimini de geliştirdiğine işaret eden Erden, ülkede 5 kule üretim tesisi, 2 kanat fabrikası ve çeşitli jeneratör, motor, trafo ve türbin bileşeni üreticilerinin faaliyet gösterdiğini belirtti.

COP31'de uluslararası rüzgar diplomasisi ve yatırım buluşmaları

Erden, Türkiye'nin ev sahipliği ve başkanlığında yapılacak COP31'in, rüzgar enerjisindeki sanayi gücünü uluslararası alanda tanıtmak ve yeni işbirlikleri geliştirmek açısından önemli bir fırsat sunduğunu söyledi.

TÜREB olarak ulusal ve uluslararası paydaşlarla kapsamlı bir hazırlık yürüttüklerini belirten Erden, zirve kapsamında rüzgar enerjisinin üretim, teknoloji ve sanayi boyutlarının ele alınacağı çeşitli etkinlikler planladıklarını ifade etti.

COP31'in diplomatik müzakerelere ev sahipliği yapan Mavi Bölgesi'nde uluslararası ortaklarla rüzgar enerjisine odaklanan oturumlar düzenlemeyi planladıklarını dile getiren Erden, Yeşil Bölge'de ise Türkiye'nin rüzgar potansiyelini ve sanayi gücünü tanıtacak özel bir eğitim ve teknoloji alanı oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Erden, "Çok üst düzey uluslararası ve yerli misafirlerimizin katılacağı iki özel etkinlik planlıyoruz. Birinde yaklaşık 10 ülkenin enerji ve iklim bakanının Enerji Bakanımız ile bir araya gelmesini, diğerinde rüzgar enerjisi alanındaki global teknoloji, imalat ve yatırım şirketlerinin liderlerini bir araya getirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Türkiye'nin rüzgar hedeflerinde 2040'a yönelik büyüme beklentisi

Türkiye'nin enerji vizyonunun yeni üretim yatırımlarının yanı sıra şebeke altyapısını ve elektrik tüketimini de kapsayacak şekilde geliştiğini belirten Erden, rüzgar ve güneş enerjisinin bu dönüşümün temel kaynakları olacağını ifade etti.

Türkiye'nin 2035 için belirlediği 120 bin megavatlık toplam rüzgar ve güneş kurulu güç hedefinin yaklaşık yüzde 40'ının rüzgardan oluştuğuna işaret eden Erden, bunun 43 bin megavat karasal ve 5 bin megavat deniz üstü olmak üzere toplam 48 bin megavatlık rüzgar kapasitesine karşılık geldiğini söyledi.

Son yıllarda enerji arz güvenliğinin uluslararası gelişmelerle birlikte daha fazla önem kazandığını belirten Erden, yenilenebilir enerjinin artık yalnızca iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında değil, ülkelerin enerji bağımsızlığı ve arz güvenliği açısından da değerlendirildiğini ifade etti.

Erden, "Önümüzdeki yıllarda 2040 hedeflerinin 120 gigavatın üzerine, belki 140, belki 160 gigavat seviyesine çıkmasını bekliyoruz." dedi.

COP31'de uygulamaya dönük enerji hedefleri öne çıkacak

COP31 kapsamında gündeme gelen "35'te 35" girişiminin uluslararası enerji dönüşümü açısından önemine değinen Erden, ülkelerin yenilenebilir enerji potansiyellerinin farklılık gösterdiğini, bu nedenle küresel ölçekte ortak ve ulaşılabilir hedeflerin benimsenmesinin önem taşıdığını söyledi.

Türkiye'nin 2040'a yönelik ulusal enerji hedeflerinin COP31 sırasında veya öncesinde kamuoyuna açıklanmasını beklediklerini belirten Erden, üretim kapasitesi, elektrik şebekeleri ve tüketim tarafına ilişkin planlamaların enerji piyasasının gelişimini şekillendireceğini dile getirdi.

Erden, Türkiye'nin COP31'de öncelikle yenilenebilir enerji konusunda en odaklı ve yoğun çalışan ülkelerden olduğu mesajını dünyaya duyuracağını ifade ederek, "Bu çerçevede '35'te 35' hedefi, ulusal hedeflerin gözden geçirilip açıklanması ve uygulamaya dönük bir COP gerçekleştirmek gibi çeşitli hedefleri var." diye konuştu.

Kaynak: AA