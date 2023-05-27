TÜPRAG, Kadın Girişimci ve Kadın Gücünün Desteklenmesi kategorisinde ödüle layık görüldü

TÜPRAG, Kadın Dostu Markalar Platformu tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Farkındalık Ödülleri' kapsamında, 'Kadın Girişimci ve Kadın Gücünün Desteklenmesi' kategorisinde ödüle layık görüldü.

TÜPRAG, Kadın Dostu Markalar Platformu tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Farkındalık Ödülleri" kapsamında, "Kadın Girişimci ve Kadın Gücünün Desteklenmesi" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, eşitlik, çeşitlilik, kapsayıcılık, sürdürülebilirlik, kadın gücünün desteklenmesi, işte ve eğitimde fırsat eşitliği, toplumsal bilinç oluşturma gibi konularda projeler üreten 33 marka ve kurum, ana teması "Dönüşüm" olan Farkındalık Ödülleri kapsamında ödül aldı.

Kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel hayata katılımını destekleyen ve onlara fırsat eşitliği sunan projeleriyle öne çıkan TÜPRAG, "Üreten Kadınlar Güçlü Yarınlar" projesiyle bu kapsamda ödüle layık görüldü.

Tüm lokasyonlardaki kadın çalışan sayısında 2020'den bu yana yüzde 41,5 artış gerçekleştiren ve yüzde 7,2 düzeyinde kadın çalışan oranına sahip şirket, söz konusu kadın istihdam oranıyla madencilik sektöründe de öncü konumunda bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Efemçukuru Altın Madeni İşletmesi Genel Müdür Yardımcısı Onur Demir, ilk olarak İzmir'de başlatılan projeye bu yıl Uşak'ta da devam edildiği bilgisini paylaşarak, "Bulunduğumuz bölge İzmir-Efemçukuru kırsal bir alan. Toplumsal kalkınmaya destek olmayı hedefliyoruz fakat bunu kırsalda hayata geçirmenin kendine özgü zorlukları var. Toplumsal ön yargıyı kırmak, insanları ikna etmek, projeleri sahiplenmelerini sağlamak gerekiyor. Bu anlamda projeyi geliştirip hayata geçirirken, zorlandığımız, motivasyonumuzun düştüğü anlar oldu ancak ilerledikçe, projede anlamlı gelişmeler elde ettikçe bu zorlukların yerini büyük bir keyif almaya başladı. 150 kadınla bir araya gelerek vizyon eğitimlerinden girişimciliğe, e-ticaretten dijital pazarlamaya kadar bölgedeki kadın girişimcilerin önemli bilgi ve beceriler kazanması ve farkındalıklarının artırılması için çeşitli eğitimler düzenledik. Proje ortaklarımızdan Kadın Dostu Markalar Platformu ve ekibimize çok teşekkür ediyorum. Şunu çok iyi biliyoruz ki, sürdürülebilir kalkınma ancak kadınlarla mümkün olabilir. Dolayısıyla kadınlar olmadan toplumsal kalkınma mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.

Demir, kadınlara yönelik projeler kapsamında şirketin İzmir- Efemçukuru ve çevresindeki köylerde yaşayan ve eğitimde fırsat eşitliğinden mahrum bırakılan kız çocuklarına destek olmak için önceki yıllarda "Kardelenler Eğitim Projesi"ni düzenlediğini anımsattı.

Proje ile bölgenin eğitim düzeyi istatistiğinde 2005'te 1 olan lise mezunu sayısını 88'e, üniversite mezunu sayısını ise 16'ya yükselttiklerini belirten Demir, mezun olan gençlerden 12'sinin kadın olduğunu ve bunların şirket bünyesinde istihdam edildiğini kaydetti.

Demir, toplumsal kalkınma için eğitimin olmazsa olmaz bir gereklilik olduğunun altını çizerek, "Eğitime verilen destek ve çabalarla ne kadar çok insanın, kadının, kızlarımızın hayatının iyi yönde gelişip, güzelleştiğine şahit olduk. Bu, tarifsiz bir mutluluk. Daha fazla çaba için, bizi perçinleyen yegane amaç budur." ifadelerini kullandı.