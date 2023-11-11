Tunceli ve Ankara Sanayi Odası Arasında Kardeş OSB Protokolü İmzalandı

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ile Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç arasında 'Kardeş OSB' protokolü imzalandı. Protokol ile Tunceli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve ASO arasındaki iletişim güçlendirilecek, işbirliği arttırılacak ve ortak projeler yapılacak.

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ile Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç arasında "Kardeş OSB" protokolü imzalandı.

Tunceli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Ankara Sanayi Odası (ASO) arasındaki iletişimi güçlendirmek, işbirliğini arttırmak, ortak faaliyet ve projeler yapmak amacıyla "Kardeş OSB" protokolü imzalandı. Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ile ASO Başkanı Seyit Ardıç arasında imzalanan protokole ilişkin kısa bir açıklama yapan Vali Tekbıyıoğlu, "Tunceli'mizin istihdamında yerel dinamikleri de hayata geçirecek, buradaki değerleri katma değer haline getirecek işbirliği protokolü imzaladık. Hayırlı olsun" dedi.

Valilikte gerçekleştirilen protokol imza törenine ASO yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Ankara Sanayi Odası (ASO) arasında da "Kardeş OSB" protokolü imzalandı. - TUNCELİ