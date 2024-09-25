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Tunceli'de Zorlu Şartlarda Organik Bal Üretimi

Tunceli'de Zorlu Şartlarda Organik Bal Üretimi
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Tunceli'nin Hozat ilçesinde Okan Duman, 2 bin 500 metre yükseklikte arıcılık yaparak hem kovanlardan hem de doğal ortamlardan organik bal üretiyor.

Tunceli'nin Hozat ilçesinde arıcılıkla uğraşan bir vatandaş, 2 bin 500 metre yükseklikte bal üretirken ağaç ve kayalıklardaki balları da topluyor.

Tunceli'nin Hozat ilçesinde Okan Duman isimli vatandaş, arıcılıkla uğraşıyor. Hozat ilçesi Kurukaymak köyünde arıcılık yapan Duman, 2 bin 500 rakıma yerleştirdiği kovanlarla bal topluyor. Duman, bal üretiminin yanında ağaç gövdeleri ve kayalıklarda bulunan organik balları da bin bir emekle topluyor.

Zorlu şartlarda bal üreten Okan Duman, "Tunceli'nin Hozat ilçesi, Kurukaymak köyü Aliboğaz tarafında arıcılık yapıyorum. Burada organik doğal bal üretmeye çalışıyoruz. Şu anda 2500 rakımda arıcılık faaliyetlerini yürütüyorum. 3 sendir bu işi yapıyorum. Çok güzel ve kaliteli orijinal bal alıyoruz. Kayalıkların üzerine arılarımızı bırakmışız" dedi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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