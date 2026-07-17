Terörsüz Türkiye ile Tunceli'de mayınlı araziler üretime kazandırılıyor

Tunceli'de yürütülen mayın temizleme çalışmalarıyla yıllardır risk taşıyan alanlar güvenli hale getirilirken, tarım, hayvancılık ve turizm için yeni yaşam alanları oluşturuluyor.

Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte Tunceli'de güvenlik ve huzur ortamının güçlenmesi, yıllardır mayınlı olan alanların da yeniden vatandaşların hizmetine sunulmasını sağlıyor. Jandarma Özel Mayın Arama Tabur Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde sürdürülen çalışmalar kapsamında 2026 yılının ilk 6 ayında 14 bin 395 mayından 3 bin 272'si temizlenirken, mayından arındırılan bölgeler tarım, hayvancılık ve turizm başta olmak üzere üretime ve kalkınmaya kazandırılıyor. Karşılar Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Tunceli Valisi Şefik Aygöl, geçmişte terör tehdidi nedeniyle mayınlanan alanların artık tek tek temizlenerek vatandaşların güvenli kullanımına açıldığını belirterek, bu sürecin Tunceli için tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

"Terörün bütün kalıntılarını ortadan kaldırmaya çalışıyoruz"

Vali Aygöl, "Jandarma teşkilatımızın Özel Mayın Arama Tabur Komutanlığı ekiplerince şu anda mayın temizliği yapılıyor. Sadece bu bölgede 180 mayın konulduğunu ve hepsinin bugün itibariyle temizlendiğini gördük. İlimizde bugüne kadar 3 bin 272 mayın temizlendi. Burada önemli olan şu, zamanında mayınlama yapıldı çünkü ciddi bir terör baskısı ve vatandaşlarımızı huzursuz eden bir tehdit vardı. Bu temizliği cumhurbaşkanımızın liderliğinde Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere ülkemizin bütün bölgelerinde yapıyoruz ve Terörsüz Türkiye'yi konuşuyoruz. Şu anda dağlarımızda, ovalarımızda, şehirlerimizde, illerimizde, ilçelerimizin her yerinde huzur hakim. Bu tehdidin ortadan kaldırıldığını tespit ediyoruz. Bunun gereği olarak İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda bu mayınlar tek tek kaldırılıyor. Buralar temizlendikçe bu bölgelerde vatandaşlarımız hayvancılık yapacak, tarımla uğraşacak ve bu şehir çok önemli bir turizm şehri, turizme açılmış olacak. Bu bölgeler hayvancılık ve tarımla uğraşan vatandaşlarımıza hizmet etmiş hale gelecek. Vatandaşlarımız için tarihi bir dönüm noktası yaşıyoruz. Rabbim huzurumuzu daim eylesin. Birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Artık terörü değil tarımı, turizmi konuşuyoruz, huzuru konuşuyoruz. Terörün bütün kalıntılarını ortadan kaldırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Ziyarette Vali Aygöl'e, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal ve İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay eşlik etti. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı