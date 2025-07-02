Tunceli'de Dondurulmuş Unlu Mamuller Fabrikası İçin Temel Atıldı

Tunceli'de Dondurulmuş Unlu Mamuller Fabrikası İçin Temel Atıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli Organize Sanayi Bölgesi'nde Ekmek Dünyası Dondurulmuş Unlu Mamuller Fabrikası'nın temeli atıldı. Proje, 20 milyon liralık hibe desteği ile şehirde istihdam ve üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Tunceli, üretim ve istihdam alanındaki yatırımlarla büyümeye devam ediyor.

Tunceli Organize Sanayi Bölgesinde inşa edilecek olan Ekmek Dünyası Dondurulmuş Unlu Mamuller Fabrikası için temel atma töreni düzenlendi. Törene Tunceli Valisi Şefik Aygöl de katıldı. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından sağlanan 20 milyon liralık hibe desteği, şehrin üretim kapasitesini artırmanın yanı sıra yeni istihdam alanları da oluşturacak. Projenin hayata geçmesiyle birlikte bölge ekonomisine canlılık kazandırılması hedefleniyor.

Vali Şefik Aygöl törende yaptığı konuşmada, "Tunceli'nin kalkınması için üretim ve yatırım odaklı projeleri her zaman destekleyeceğiz. TKDK desteğiyle gerçekleştirilen bu yatırım, şehrimiz için önemli bir adım" dedi.

"Tunceli, üretimle kalkınıyor, yatırımla büyüyor" mesajının öne çıktığı törende, emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür edildi.

Yeni fabrikanın Tunceli'ye hayırlı olması temennisiyle tören sona erdi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Birinci sınıfa giden çocuğuna sorulan soru babayı öfkelendirdi

Birinci sınıfa giden çocuğuna sorulan soru babayı öfkelendirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı! Güzide Duran'ın eşi isyan etti: Bu bir ihanettir

Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı! Güzide Duran'ın eşi isyan etti
Zehra Güneş ve kardeşi düğünden fotoğraf paylaştı! Her gören aynı yorumu yaptı

Kardeşiyle düğünden fotoğraf paylaştı! Her gören aynı yorumu yaptı
Defne Samyeli'den doğum günü partisinde cesur tercih

Defne Samyeli'den cesur dekolte! Belden kalçaya uzanıyor
Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti

Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti
Nihat Doğan isyan etti: Parayı indiriyorlar, bize sadaka dağıtıyorlar

İsyan etti: Parayı indiriyorlar, bize sadaka dağıtıyorlar
Fenerbahçe seçime gidiyor! İşte toplanan imza sayısı

Fenerbahçe seçime gidiyor! İşte toplanan imza sayısı
Erdoğan, Yerlikaya'nın konuşması nedeniyle mi toplantıdan ayrıldı? Açıklama var

Erdoğan, Yerlikaya'nın konuşması nedeniyle mi toplantıdan ayrıldı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.