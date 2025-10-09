Tüm tahminler yerle bir! İşte altını gölgede bırakan yatırım aracı

1980'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşan ons gümüş, 51,23 dolarla tarihî rekor kırdı. Yıl başından bu yana yüzde 62 değer kazanan gümüş, dünü yüzde 2,10 artışla 48,84 dolar seviyesinde tamamladı.

45 YILLIK REKORUNU GERİDE BIRAKTI

1980'de görülen 49,95 dolarlık rekoru geride bırakan gümüş, böylece tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydetti. Gram gümüş fiyatı da iç piyasada 68,85 TL'ye çıkarak rekor tazeledi. 1980 yılında gümüş, gün içinde 50,36 doları görüp günü 48,70 dolardan kapatmıştı.

BANKALARIN TAHMİNLERİ TUTMADI

Küresel piyasalarda gümüş fiyatlarındaki hızlı yükseliş, büyük yatırım bankalarının tahminlerini de geride bıraktı. HSBC, 2025 yılı için ortalama gümüş fiyatı tahminini ons başına 38,05 dolardan 44,50 dolara yükseltmiş, yıl sonu hedefini ise 49 dolar olarak belirlemişti. Ancak bu hedef, üç ay geçmeden aşıldı. Banka ayrıca, 2025'in geri kalanı için 45-53 dolar, 2026 içinse 40-55 dolar aralığında işlem beklediğini açıkladı. Morgan Stanley ise altını hala en çok tercih edilen emtia olarak nitelendirirken, ons altın fiyatının gelecek yıl 4.400 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor.

UZMANLAR NE DİYOR?

Analistler, gümüşteki sert yükselişi hem sanayi talebindeki artışa hem de yatırımcıların güvenli liman arayışına bağlıyor. Özellikle yeşil enerji teknolojilerinde gümüşe olan talebin uzun vadede fiyatları desteklemeye devam edeceği vurgulanıyor.