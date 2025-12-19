Tüm hesaplar sil baştan! Yeni vergi paketi yürürlüğe girdi

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni vergi paketiyle birlikte birçok alanda yeni harç ve vergi uygulamaları hayata geçirildi. Düzenleme kapsamında kuyumculuk faaliyeti, ikinci el araç satışı, bazı özel sağlık kuruluşlarının belgeleri, kıymetli maden işlemleri ile hayvancılık işletme ruhsatlarından yıllık vergi harcı alınacak.

Emlak vergisinde fahiş artışların önüne geçilmesi amacıyla 2026 yılı için önemli bir sınırlama getirildi. Buna göre bina ve arazi değerleri, 2025 yılına ait vergi değerlerinin iki katını aşamayacak. Belediyeler bu sınırın üzerinde bir bedel talep edemeyecek. Emlak vergisi değeri ise her yıl bir önceki yılın vergi değeri üzerinden yeniden değerleme oranı kadar artırılacak.

ARAÇ SATIŞLARINDA HARÇ İSTİSNASI KALDIRILDI

Yeni düzenlemeyle araç satışlarında uygulanan harç istisnası da kaldırıldı. Tescilli araçların satış ve devir işlemlerinde, satış ve devir bedeli üzerinden bin liradan az olmamak kaydıyla nispi noter harcı alınacak. Sıfır ve ikinci el araç satışlarında binde iki oranında harç tahsil edilecek. Gayrimenkul satışlarında yanlış beyanda uygulanmakta olan yüzde 25 oranındaki ceza ise bir kat artırıldı. Mesken kira gelirlerinde, emekliler ile dul ve yetim aylığı alanlar dışında kalanlar için gelir vergisi istisnası kaldırıldı. Buna göre bu gruba girmeyenler, kira geliri tutarı ne olursa olsun vergi ödeyecek.

Ayrıca konutlar hariç olmak üzere, kiraya verilen mal ve hakların edinimi için kullanılan borçların faizlerinin gider olarak indirilmesi uygulamasına son verildi. Mükelleflerin kazançlarının 3, 6, 9 ve 12 aylık dönemler halinde tespit edilmesi ve yılın son çeyreğine ilişkin geçici vergi beyannamesi verilmesi de düzenleme kapsamında yer aldı. Prime esas kazanç üst sınırı ise asgari ücretin 7,5 katından 9 katına yükseltildi. UEFA organizasyonları için Katma Değer Vergisi istisnası getirilirken, bu organizasyonlardan gelir elde eden tüzel kişilerin Gelir ve Kurumlar Vergisinden muaf tutulması da kararlaştırıldı. Öte yandan vadeli çek uygulamasının süresi 31 Aralık 2025'ten 31 Aralık 2028'e kadar uzatıldı.

İŞLETME RUHSATLARINDAN YILLIK VERGİ HARCI ALINACAK

