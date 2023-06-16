Tüm gözler, yeni ekonomi yönetiminin ilk faiz kararında! Ekonomistler çok sert bir artış bekliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek'in, Merkez Bankası Başkanlığı'na Hafize Gaye Erkan'ın getirilmesinin ardından tüm gözler yeni yönetimin alacağı ilk faiz kararına çevrildi. Ekonomistler haftaya açıklanacak karar ile faizin 1075 baz puan artışla yüzde 19,25'e çıkarılmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu faiz tahmini ise yüzde 25.

Seçimlerin ardından kabinede değişikliğe giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini Mehmet Şimşek'e verdi. Şimşek ile birlikte Merkez Bankası Başkanlığı'na da Hafize Gaye Erkan getirildi. Yeni ekonomi yönetiminin faiz politikasını nasıl yürüteceği en çok merak edilenler arasında.

EKONOMİSTLER SERT HAMLE BEKLİYOR

Yeni dönemin ilk faiz kararı 22 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek. Ekonomistler, haftaya yapılacak TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında Merkez'den sert bir hamle bekliyor.

1075 PUAN ARTIŞ BEKLENİYOR

AA Finans'ın 18 ekonomist ile gerçekleştirdiği PPK toplantısına yönelik beklenti anketinin sonuçları yayınlandı. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 1075 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

YIL SONU BEKLENTİSİ YÜZDE 25

Anket sonuçlarına göre, 350 ila 2.150 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 12 ile yüzde 30 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 18 ile 35 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 25 oldu.