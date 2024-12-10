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Tüm emekliler için belirlenen ödemeler hesaplara yatırıldı

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SSK ve BAĞKURLU emekliye Aralık ayı ödemeleri başlıyor. 17-28 Aralık arası emeklinin IBAN numarasına ödemeler yatacak. İşte Aralık 2024 SSK ve bağ-kur emeklisi maaş ödeme takvimi

Aralık 2024 emekli maaşı ödeme günleri milyonlarca emekli tarafından yakından takip ediliyor. Emekliler Ocak 2025 zammı öncesi son kez bu miktarları alacak. O sebepleri Emekli maaşları ne zaman yatacak, SSK ve bağ-kur emekli maaşı ödeme günleri değişti mi gibi sorulara yanıt bekleniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, emeklilerin beklediği haberi duyurdu. 2025 Aralık ayı emekli maaşı ödeme günleri netleşti. İşte SSK ve bağ-kur emeklisinin emekli maaşı ödeme takvimi…

2024 ARALIK EMEKLİ MAAŞI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

SSK bağ-kur ve 4c emeklisi vatandaşlar her ay Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen takvim doğrultusunda emekli maaşı alıyor. Artık Ocak 2025 emekli zammı için geri sayım devam ederken emeklilere yapılacak aralık ayı maaş ödemelerinin takvimi de açıklandı. Sosyal Güvenlik Kurumu, emekli maaşı ödemelerinin 17 Aralık'ta başlayıp 28 Aralık'ta sona ereceğini duyurdu. SSK ve bağ-kur emeklisi vatandaşlar emekli tahsis numarası son hanesine göre maaş ödemelerini alacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ MAAŞ ÖDEME GÜNLERİ ARALIK 2024

SSK ve bağ-kur emeklisine emekli tahsis numarası son hanesine göre yapılacak olan emekli maaşı ödeme günleri şöyle;

4A SSK Emekli Maaşları Ödeme Tarihleri

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

4B BAĞ-KUR Emekli Maaşı Ödeme Tarihleri

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde

4C yani Emekli Sandığı emeklisi olan vatandaşlar ise emekli maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor. Yani memur emeklisi için maaş ödemeleri tamamlandı.

Tüm emekliler için belirlenen ödemeler hesaplara yatırıldı
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSeyfettin Sucu:

bu ne saçma bir haber

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Haber YorumlarıDeniz Kaya:

Bu haberi yapan arkadaş büyük iş başarmış. Tam bir son dakika habercilik ??

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