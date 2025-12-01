Tüketim Harcamaları Üçüncü Çeyrekte Yüzde 4,8 Arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023'ün üçüncü çeyreğinde yerleşik hane halklarının tüketim harcamalarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 arttığını açıkladı. Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) da bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,1 yükseldi.
Yerleşik hane halklarının tüketim harcamaları, bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre, yüzde 4,8 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın üçüncü çeyreğine ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.
Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,1 yükseldi. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre, yüzde 3,4 artış gösterdi.
Yerleşik hane halklarının tüketim harcamaları, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 4,8 yükseliş kaydetti. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 0,8, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 11,7 arttı.
Mal ve hizmet ihracatı, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 0,7 azalırken, ithalatı yüzde 4,3 yükseldi.
İş gücü ödemelerinde yüzde 41,1 artış
İş gücü ödemeleri söz konusu dönemde yüzde 41,1, net işletme artığı/karma gelir yüzde 43,5 artış gösterdi.
İş gücü ödemelerinin cari fiyatlarla gayri safi katma değer içerisindeki payı, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 35 iken, bu oran yılın aynı döneminde de yüzde 35 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı da yüzde 46 iken, üçüncü çeyrekte yüzde 46,7 olarak belirlendi.
Tablolar
|Yıl
|Cari fiyatlarla GSYH
|Cari fiyatlarla GSYH
|GSYH Zincirlenmiş Hacim
|Değişim oranı
|(milyon lira)
|(milyon dolar)
|Endeksi(2009=100)
|(yüzde)
|2023 1. Çeyrek
|4.798.503
|254.299
|196,7
|4
|2023 2. Çeyrek
|5.696.948
|281.090
|212,9
|4,6
|2023 3. Çeyrek
|7.894.487
|303.663
|239,5
|6,5
|2023 4. Çeyrek
|8.701.530
|314.189
|243,6
|4,9
|2023 Yıllık
|27.091.469
|1.153.241
|223,2
|5
|2024 1. Çeyrek
|9.075.604
|293.781
|207,1
|5,3
|2024 2. Çeyrek
|10.142.412
|314.092
|217,7
|2,3
|2024 3. Çeyrek
|12.307.887
|370.600
|246,2
|2,8
|2024 4. Çeyrek
|13.061.323
|379.781
|251,4
|3,2
|2024 Yıllık
|44.587.225
|1.358.255
|230,6
|3,3
|2025 1. Çeyrek
|12.537.940
|346.926
|212,2
|2,5
|2025 2. Çeyrek
|14.605.817
|378.308
|228,3
|4,9
|2025 3.Çeyrek
|17.424.718
|432.880
|255,2
|3,7
TÜİK verilerine göre, GSYH iktisadi faaliyet kollarına göre zincirlenmiş hacim endeksi değişim oranı (yüzde) şöyle:
|2025 1. Çeyrek
|2025 2. Çeyrek
|2025 3. Çeyrek
|Tarım, ormancılık ve balıkçılık
|-0,7
|-5,5
|-12,7
|Sanayi
|-1,6
|6
|6,5
|İmalat sanayisi
|-2,4
|6,9
|7,7
|İnşaat
|8,5
|11,1
|13,9
|Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri
|1,5
|5,8
|6,3
|Bilgi ve iletişim
|5,7
|7,1
|10,1
|Finans ve sigorta faaliyetleri
|-0,1
|4
|10,8
|Gayrimenkul faaliyetleri
|2
|2,6
|4,2
|Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri
|2,4
|5,8
|4,4
|Kamu yönetimi, eğitim ve sosyal hizmet faaliyetleri
|0,9
|-0,5
|2,1
|Diğer hizmet faaliyetleri
|4,4
|2,5
|7,1
|Sektörler toplamı
|2,2
|5,1
|2,9
|Vergi-sübvansiyon
|4,5
|2,9
|9,6
|Gayrisafi yurt içi hasıla (Alıcı fiyatlarıyla)
|2,5
|4,9
|3,7