Tüketim Harcamaları Üçüncü Çeyrekte Yüzde 4,8 Arttı

Yerleşik hane halklarının tüketim harcamaları, bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre, yüzde 4,8 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın üçüncü çeyreğine ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,1 yükseldi. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre, yüzde 3,4 artış gösterdi.

Yerleşik hane halklarının tüketim harcamaları, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 4,8 yükseliş kaydetti. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 0,8, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 11,7 arttı.

Mal ve hizmet ihracatı, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 0,7 azalırken, ithalatı yüzde 4,3 yükseldi.

İş gücü ödemelerinde yüzde 41,1 artış

İş gücü ödemeleri söz konusu dönemde yüzde 41,1, net işletme artığı/karma gelir yüzde 43,5 artış gösterdi.

İş gücü ödemelerinin cari fiyatlarla gayri safi katma değer içerisindeki payı, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 35 iken, bu oran yılın aynı döneminde de yüzde 35 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı da yüzde 46 iken, üçüncü çeyrekte yüzde 46,7 olarak belirlendi.

Tablolar

Yıl Cari fiyatlarla GSYH Cari fiyatlarla GSYH GSYH Zincirlenmiş Hacim Değişim oranı (milyon lira) (milyon dolar) Endeksi(2009=100) (yüzde) 2023 1. Çeyrek 4.798.503 254.299 196,7 4 2023 2. Çeyrek 5.696.948 281.090 212,9 4,6 2023 3. Çeyrek 7.894.487 303.663 239,5 6,5 2023 4. Çeyrek 8.701.530 314.189 243,6 4,9 2023 Yıllık 27.091.469 1.153.241 223,2 5 2024 1. Çeyrek 9.075.604 293.781 207,1 5,3 2024 2. Çeyrek 10.142.412 314.092 217,7 2,3 2024 3. Çeyrek 12.307.887 370.600 246,2 2,8 2024 4. Çeyrek 13.061.323 379.781 251,4 3,2 2024 Yıllık 44.587.225 1.358.255 230,6 3,3 2025 1. Çeyrek 12.537.940 346.926 212,2 2,5 2025 2. Çeyrek 14.605.817 378.308 228,3 4,9 2025 3.Çeyrek 17.424.718 432.880 255,2 3,7

- Sektörler

TÜİK verilerine göre, GSYH iktisadi faaliyet kollarına göre zincirlenmiş hacim endeksi değişim oranı (yüzde) şöyle:

2025 1. Çeyrek 2025 2. Çeyrek 2025 3. Çeyrek Tarım, ormancılık ve balıkçılık -0,7 -5,5 -12,7 Sanayi -1,6 6 6,5 İmalat sanayisi -2,4 6,9 7,7 İnşaat 8,5 11,1 13,9 Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri 1,5 5,8 6,3 Bilgi ve iletişim 5,7 7,1 10,1 Finans ve sigorta faaliyetleri -0,1 4 10,8 Gayrimenkul faaliyetleri 2 2,6 4,2 Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri 2,4 5,8 4,4 Kamu yönetimi, eğitim ve sosyal hizmet faaliyetleri 0,9 -0,5 2,1 Diğer hizmet faaliyetleri 4,4 2,5 7,1 Sektörler toplamı 2,2 5,1 2,9 Vergi-sübvansiyon 4,5 2,9 9,6 Gayrisafi yurt içi hasıla (Alıcı fiyatlarıyla) 2,5 4,9 3,7

(Bitti)