Tüketim Harcamaları Üçüncü Çeyrekte Yüzde 4,8 Arttı

Güncelleme:
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023'ün üçüncü çeyreğinde yerleşik hane halklarının tüketim harcamalarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 arttığını açıkladı. Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) da bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,1 yükseldi.

Yerleşik hane halklarının tüketim harcamaları, bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre, yüzde 4,8 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın üçüncü çeyreğine ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,1 yükseldi. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre, yüzde 3,4 artış gösterdi.

Yerleşik hane halklarının tüketim harcamaları, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 4,8 yükseliş kaydetti. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 0,8, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 11,7 arttı.

Mal ve hizmet ihracatı, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 0,7 azalırken, ithalatı yüzde 4,3 yükseldi.

İş gücü ödemelerinde yüzde 41,1 artış

İş gücü ödemeleri söz konusu dönemde yüzde 41,1, net işletme artığı/karma gelir yüzde 43,5 artış gösterdi.

İş gücü ödemelerinin cari fiyatlarla gayri safi katma değer içerisindeki payı, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 35 iken, bu oran yılın aynı döneminde de yüzde 35 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı da yüzde 46 iken, üçüncü çeyrekte yüzde 46,7 olarak belirlendi.

Tablolar

YılCari fiyatlarla GSYHCari fiyatlarla GSYHGSYH Zincirlenmiş HacimDeğişim oranı

(milyon lira)(milyon dolar)Endeksi(2009=100)(yüzde)
2023 1. Çeyrek4.798.503254.299196,74
2023 2. Çeyrek5.696.948281.090212,94,6
2023 3. Çeyrek7.894.487

303.663239,56,5
2023 4. Çeyrek8.701.530314.189243,64,9
2023 Yıllık27.091.4691.153.241223,25
2024 1. Çeyrek9.075.604293.781207,15,3
2024 2. Çeyrek10.142.412314.092217,72,3
2024 3. Çeyrek12.307.887370.600246,22,8
2024 4. Çeyrek13.061.323379.781251,43,2
2024 Yıllık44.587.2251.358.255230,63,3
2025 1. Çeyrek12.537.940346.926212,22,5
2025 2. Çeyrek14.605.817378.308228,34,9
2025 3.Çeyrek17.424.718432.880255,23,7
- Sektörler

TÜİK verilerine göre, GSYH iktisadi faaliyet kollarına göre zincirlenmiş hacim endeksi değişim oranı (yüzde) şöyle:

2025 1. Çeyrek2025 2. Çeyrek2025 3. Çeyrek
Tarım, ormancılık ve balıkçılık-0,7-5,5-12,7
Sanayi-1,666,5
İmalat sanayisi-2,46,97,7
İnşaat8,511,113,9
Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri1,55,86,3
Bilgi ve iletişim5,77,110,1
Finans ve sigorta faaliyetleri-0,1410,8
Gayrimenkul faaliyetleri22,64,2
Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri2,45,84,4
Kamu yönetimi, eğitim ve sosyal hizmet faaliyetleri0,9-0,52,1
Diğer hizmet faaliyetleri4,42,57,1
Sektörler toplamı2,25,12,9
Vergi-sübvansiyon4,52,99,6
Gayrisafi yurt içi hasıla (Alıcı fiyatlarıyla)2,54,93,7
(Bitti)

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
