Tüketiciler Birliği'nden Düğün Sezonu Uyarısı: Sosyal Medyadan Altın Alımında Dikkat!

Tüketiciler Birliği'nden Düğün Sezonu Uyarısı: Sosyal Medyadan Altın Alımında Dikkat!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, düğün sezonuna girerken sosyal medya üzerinden ziynet eşyası alımlarında yaşanabilecek mağduriyetlere karşı uyarılarda bulundu. Tüketiciler, tanıdıkları kuyumculardan alışveriş yapmaları konusunda bilgilendirildi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, sosyal medya üzerinden ziynet eşyası alımlarında mağduriyet yaşanabileceğini belirterek, tüketicilere tanıdıkları kuyumcudan alışveriş yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Şahin, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, düğün sezonunun başlamasıyla kuyumculuk sektöründe de hareketlilik yaşandığını söyledi.

Yaz döneminde artan düğünlerin ziynet eşyasına talebi artırdığını ifade eden Şahin, bazı kişilerin bu durumu sosyal medyada fırsata çevirdiğini dile getirdi.

Şahin, Türkiye'de uzaktan satış yönteminin altyapısının henüz sağlamlaşmadığını belirterek, "Düğün sezonuna giriyoruz, yaz tatili başlıyor. Herkes düğün yapacak ve hediyeler, takılar alınacak. Bu esnada tabii ki fiyatlar da çok yükseldiği için ufak rakamlara dikkat etmeye başladık. Bu durumu yüzde 2'lik, 3'lük indirimler cazip kılıyor." dedi.

"Hileleri sarraflar bile çözemiyor"

Sosyal medyadaki bazı paylaşımların süslü cümlelerle tüketiciyi aldatmaya dönük olduğunu vurgulayan Şahin, şöyle devam etti:

"Uzaktan satışta altın ya da takı eşyası aldığımız zaman gramajla oynayabilirler, ödediğiniz rakamın altında bir gramaj gönderebilirler veya ayarıyla oynayabilirler. Daha düşük ayar gönderirler. Bunu tespit etme şansınız yok. Bileziklerin ya da takıların içine altın olmayan, çelik veya demir birtakım malzemeler katarak ağırlığını ve fiyatını artırıyorlar. Dolayısıyla bu risklerden kaçınmak lazım. Bildiğimiz yerlerden ve belgeleyerek almak lazım çünkü buradaki hileleri sarraflar bile çözemiyor. Uzaktan altın almak çok mantıklı değil."

"Tüketici hakem heyeti olarak biz yardımcı olamayız"

Uzaktan alışveriş yapılacaksa tüketicilerin kurumsal firmaları tercih etmeleri gerektiğini dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Elimizde belge yok fakat kandırıldık. Hakem heyetine gelseniz bile tüketici hakem heyeti olarak biz yardımcı olamayız. Niye? Çünkü belge yok. Nereden aldın? Hadi inkar etti. Ödemeyi nasıl yaptın? Elden asla ödeme yapılmamalı. Burada ya faturasını almalıyız ya da kart üzerinden ödeme yapmalıyız ki bunu ispatlayabilelim. Yani kimliği ve adresi belli, muhatap olabilecek, sorun olduğunda çözebilecek ya da hakem heyetine başvurduğunda muhatap olup çözülebilecek yerlerden almalıyız. İllaki uzaktan alışveriş yapacaksak altını kurumsal, bilinen firmalardan almalıyız."

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Ekonomi
Ferdi Zeyrek'e veda! Özgür Özel gözyaşlarına boğuldu

Ferdi Zeyrek'e veda! Özgür Özel gözyaşlarına boğuldu
Ferdi Zeyrek'in eşi, alanda toplanan binlerce kişiden helallik istedi

Ferdi Zeyrek'in eşinin isteği cenaze törenine damga vurdu
Madleen baskınında gözaltına alınan Greta Thunberg dahil 4 kişi İsrail'den sınır dışı edildi

Greta Thunberg dahil 4 aktivist sınır dışı edildi
2.5 milyon emeklinin temmuz zammı tehlikede!

2.5 milyon emeklinin temmuz zammı tehlikede!
Banka müdürü kadının oyununu gizli kamera bozdu

Banka müdürü kadının oyununu gizli kamera bozdu
Eski Galatasaraylı Angelino'dan tarihi imza! Yılda 22 milyon euro kazanacak

Eski Galatasaraylı'dan tarihi imza! Yılda 22 milyon euro kazanacak
Kokoreçe tövbe ettirecek görüntüler

Kokoreçe tövbe ettirecek görüntüler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sena Düzgün'ü mezarında da rahat bırakmadılar

Sena'yı mezarında da rahat bırakmadılar
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Kale arkası 20 binden fazla! Fenerbahçe'de yeni sezon kombine fiyatları belli oldu

Fenerbahçe'de yeni sezon kombine fiyatları belli oldu
Beşiktaş'ta Osayi Samuel'den sonra bir bomba daha

Beşiktaş'ta Osayi Samuel'den sonra bir transfer bombası daha
Ekrem İmamoğlu'ndan Adalet Bakanlığı'na Ferdi Zeyrek başvurusu

İmamoğlu'ndan bakanlığa Ferdi Zeyrek başvurusu
Nuri Şahin'den Türkiye sürprizi! Beykoz'da servet değerinde villa satın aldı

Ünlü isim Avrupa kariyerini noktaladı, İstanbul'a taşındı
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek: Babamın kanını yerde bırakmayın

Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in kızından dikkat çeken paylaşım
Ronaldo'nun yeni sezonda formasını giyeceği takım belli oldu

Ronaldo'nun yeni sezonda formasını giyeceği takım belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.