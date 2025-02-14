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Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti

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Tüketici kredilerinde kredi tutarı 125 bin TL ve altında olan krediler için otuz altı ay, kredi tutarı 125 bin TL'nin üzerinde olup 250 bin TL'nin üzerinde olmayan krediler için yirmi dört ay, kredi tutarı 250 bin TL'nin üzerinde olan krediler için on iki ay olarak belirlendi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, tüketici kredilerinde vade sınırlamasındaki parasal tutarları güncelledi. Haziran 2022'de belirlenen limitlere göre ihtiyaç kredisinde vadeler uzatıldı.

YENİ DÜZENLEMENİN DETAYLARI

Buna göre; tüketici kredi tutarı 125 bin Türk lirası ve altında olan krediler için 36 ay, kredi tutarı 125 bin Türk lirasının üzerinde olup 250 bin Türk lirasının üzerinde olmayan krediler için 24 ay ve kredi tutarı 250 bin Türk lirasının üzerinde olan krediler için 12 ay vade uygulanacak.

BDDK'dan yapılan açıklama şu şekilde; "Finansal istikrarın sağlanmasına yönelik atılan makro ihtiyati adımlar çerçevesinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 13/2/2025 tarihli ve 11152 sayılı Kararı ile; Kurulun 09.06.2022 tarihli ve 10222 sayılı Kararı kapsamında belirlenen tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırlamasındaki parasal tutarlar makro ekonomik veriler de dikkate alınarak aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

  • Kredi tutarı 125.000 Türk Lirası ve altında olan krediler için otuz altı ay
  • Kredi tutarı 125.000 Türk Lirasının üzerinde olup 250.000 Türk Lirasının üzerinde olmayan krediler için yirmi dört ay
  • Kredi tutarı 250.000 Türk Lirasının üzerinde olan krediler için on iki ay.

Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti

Bu kapsamda kredi kullanan bireyler ve finansal kuruluşlar için yeni vade sınırlamaları yürürlüğe girmiş bulunuyor. BDDK'nin ilgili kararına resmi internet sitesinde yayımlanan duyuru üzerinden erişilebileceği belirtilirken, bu karar kapsamındaki kredilerin yeniden yapılandırılmasında da aynı vade sınırlarının uygulanacağı aktarıldı.

50 BİN TL SINIRI VARDI

Karar öncesinde en fazla 50 bin TL için 36 ay vade uygulanabiliyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte bu sınır 125 bin TL'ye yükseltildi. Öte yeni düzenleme, krediye erişimi kolaylaştırırken vatandaşın borçluluk seviyesini nasıl etkileyeceği konusunda tartışmalara neden oldu. Ekonomistler, kredi yapılandırmalarına ilişkin esneklik sağlanmasının borç ödeme sürecini kolaylaştırabileceğini ifade ederken, takipteki kredi oranlarındaki hızlı artışın ise dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguluyor.

Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (8)

Haber Yorumlarıözkan akgül:

eski borçların kapanması için yeni borçlanma da vade uzatımı iyi olmuş. kimsenin faizi görecek hali yok. patlama yaşanır

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Haber Yorumlarıersin k:

millet ödeyemiyor çekebilecek kim var ki herkes gecikme de Allah razı olsun

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Haber Yorumlarıokan bilek:

2 gün önce çektim 250bin TL 12 ay yalan haber itibar etmeyin

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Haber Yorumlarımurat dural:

Yasal Tepeci Hükümet sayesinde , Enflasyonun yüksek çıkmasının yegane sebebi bir ürün üreticiden çıkıp perakendeciye gelene kadar üç defa el değiştirse %15 bankanın kesesine gidiyor 100 TL bir 115 TL oluyor bir de perakendeci kendi karını % 20 koysa düşünün .Ekonomi Uçuyor.

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Haber Yorumlarıkagan soylu:

Elin memleketinde 84 aya kadar vade yapıyorlar şunların yaptığı işe bak..

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Piyasada ki Tefeciler, Yasal tefeci olan bankacılardan daha uzun vade yapıyor ve faizleri daha uygun.

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