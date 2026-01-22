Haberler

Tüketici güven endeksi 83,7 oldu

Güncelleme:
Türkiye İstatistik Kurumu ve Merkez Bankası işbirliğiyle yapılan araştırmaya göre, tüketici güven endeksi Aralık ayında 83,5 iken Ocak ayında %0,3 artarak 83,7 oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com
500

