Tüketici Güven Endeksi Ocak Ayında Arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak ayında tüketici güven endeksi aylık yüzde 3,9 artışla 80,4 oldu. TÜİK, yılın ilk ayına ilişkin tüketici güven endeksini bugün açıkladı. Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, aralık ayında 77,4 iken ocak ayında yüzde 3,9 oranında artışla 80,4 olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak ayında tüketici güven endeksi aylık yüzde 3,9 artışla 80,4 oldu.
TÜİK, yılın ilk ayına ilişkin tüketici güven endeksini bugün açıkladı. Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, aralık ayında 77,4 iken ocak ayında yüzde 3,9 oranında artışla 80,4 olarak gerçekleşti.