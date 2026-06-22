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Haziran ayında tüketici güven endeksi 87,9 oldu

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Mayıs ayında 85,8 olan tüketici güven endeksi, haziran ayında yüzde 2,5 artışla 87,9'a yükseldi. Endeks, TÜİK ve TCMB iş birliğiyle hesaplanıyor.

Mayıs ayında 85,8 iken Haziran ayında yüzde 2,5 oranında artarak 87,9 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Mayıs ayında 85,8 iken Haziran ayında yüzde 2,5 oranında artarak 87,9 oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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