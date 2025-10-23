Haberler

Tüketici Güven Endeksi Ekim'de Yüzde 0,3 Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekim ayında tüketici güven endeksi, eylül ayına göre yüzde 0,3 azalarak 83,6 seviyesine düştü. Hanehalkı maddi durumu endeksi de geriledi, ancak gelecek 12 aylık ekonomik durum beklentisi endeksi arttı.

Tüketici güven endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 0,3 azalışla 83,6 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, eylülde 83,9 iken bu ay yüzde 0,3 azalışla 83,6 olarak kayıtlara geçti.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, yüzde 0,1 gerilemeyle 67,8'den 67,7'ye indi.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi, eylülde 84 iken bu ay yüzde 0,2 artışla 84,2 oldu.

Geçen ay 78 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, bu ay yüzde 0,7 artışla 78,6 olarak hesaplandı.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise geçen ay 105,7 iken, bu ay yüzde 1,6 azalışla 104'e geriledi.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
