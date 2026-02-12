Tüik: İhracat Birim Değer Endeksi Yüzde 13 Arttı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verisine göre, ihracat birim değer endeksi yüzde 13 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı döneminde göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 12,1 arttı, yakıt hariç ham maddelerde yüzde 8 arttı.

TÜİK, 2025 yılı Aralık ayına ilişkin "Dış Ticaret Endeksleri"ni açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,0 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 12,1 arttı, yakıt hariç ham maddelerde yüzde 8 arttı, yakıtlarda yüzde 8 azaldı; gıda, içecek, tütün hariç imalat sanayinde ise yüzde 14,6 arttı.

İhracat miktar endeksi yüzde 0,4 azaldı

İhracat miktar endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde

İthalat birim değer endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,2 arttı, yakıtlarda yüzde 9,8 azaldı, yakıt hariç ham maddelerde aynı kaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,8 arttı.

İthalat miktar endeksi yüzde 6,3 arttı

İthalat miktar endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 35,1 arttı, yakıt hariç ham maddelerde yüzde 9,4 arttı, yakıtlarda yüzde 1,2 azaldı; gıda, içecek, tütün hariç imalat sanayinde yüzde 11,3 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 2,8 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2025 Kasım ayında 143,3 iken 2025 Aralık ayında yüzde 2,8 oranında artarak 147,3 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2024 yılı Aralık ayında 164,1 iken 2025 yılı Aralık ayında yüzde 4,3 oranında azalarak 157,0 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 1 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2025 Kasım ayında 130,0 iken 2025 Aralık ayında yüzde 1 oranında artarak 131,3 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2024 yılı Aralık ayında 136,3 iken 2025 yılı Aralık ayında yüzde 3,0 oranında artarak 140,5 oldu.

Dış ticaret haddi 2025 yılı Aralık ayında 92,4 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2024 yılı Aralık ayında 85,2 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 7,2 puan artarak, 2025 yılı Aralık ayında 92,4 oldu.