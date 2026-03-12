Tüik: Ticari Süt İşletmeleri Tarafından Toplanan İnek Sütü Miktarı Geçen Yıla Göre Yüzde 0,4 Arttı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verisine göre, ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 arttı.

TÜİK, 2026 yılı ocak ayına ilişkin "Süt ve Süt Ürünleri Üretimi" istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ticari süt işletmelerince ocak ayında 944 bin 926 ton inek sütü toplandı.

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 arttı.

Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretiminde yüzde 3,1 artış, ayran ve kefir üretiminde yüzde 6,9 artış, yoğurt üretiminde yüzde 13,8 artış, içme sütü üretiminde yüzde 4,1 artış olurken, tereyağı ve sadeyağ üretiminde ise yüzde 1,3 azalma yaşandı.

Bir önceki ay 930 bin 898 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı ocak ayında yüzde 1,5 oranında artarak 944 bin 926 ton oldu. Bir önceki ay 139 bin 862 ton olan içme sütü üretimi ocak ayında yüzde 12,3 oranında artarak 157 bin 106 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: ANKA