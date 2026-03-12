Haberler

Tüik: Ticari Süt İşletmeleri Tarafından Toplanan İnek Sütü Miktarı Geçen Yıla Göre Yüzde 0,4 Arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verisine göre, ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 arttı.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verisine göre, ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 arttı.

TÜİK, 2026 yılı ocak ayına ilişkin "Süt ve Süt Ürünleri Üretimi" istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ticari süt işletmelerince ocak ayında 944 bin 926 ton inek sütü toplandı.

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 arttı.

Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretiminde yüzde 3,1 artış, ayran ve kefir üretiminde yüzde 6,9 artış, yoğurt üretiminde yüzde 13,8 artış, içme sütü üretiminde yüzde 4,1 artış olurken, tereyağı ve sadeyağ üretiminde ise yüzde 1,3 azalma yaşandı.

Bir önceki ay 930 bin 898 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı ocak ayında yüzde 1,5 oranında artarak 944 bin 926 ton oldu. Bir önceki ay 139 bin 862 ton olan içme sütü üretimi ocak ayında yüzde 12,3 oranında artarak 157 bin 106 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: ANKA
İran'ın can damarı içindeki insanlarla vuruldu! İntikam yemini geldi

Ülkenin can damarı içindeki insanlarla vuruldu! İntikam yemini geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kritik ismi öldürecekti! Saldırı son anda böyle engellendi

Kritik ismi öldürecekti! Saldırı son anda böyle engellendi
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran spikerin Galatasaray için söyledikleri olay oldu

"Bana en çok haz veren onlar" dedi, ortalık yıkıldı
Bu parayı veren alır! Galatasaray Osimhen'i satıyor

Bu parayı veren alır! Galatasaray Osimhen'i satıyor
Maça son anda yetiştiler tam 13 gol yediler

Son anda yetiştikleri maçta rezil oldular
Kritik ismi öldürecekti! Saldırı son anda böyle engellendi

Kritik ismi öldürecekti! Saldırı son anda böyle engellendi
Halil Umut Meler'in verdiği penaltı Şampiyonlar Ligi'ni karıştırdı

Verdiği penaltı Şampiyonlar Ligi'ni karıştırdı
Savaşta 13. gün! İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı

İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı