Sanayi üretimi aralıkta yıllık yüzde 2,1 azaldı, aylık yüzde 1,2 arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), sanayi üretiminin aralık ayında yıllık yüzde 2,1 azaldığını, aylık yüzde 1,2 arttığını açıkladı.

TÜİK, Aralık 2025 dönemine ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; aralık ayında sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Aralık ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,7 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,4 arttı. Sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 1,2 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Aralık ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,3 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,1 arttı.