Haberler

Aydın-Denizli-Muğla Bölgesi, Türkiye ortalamasına göre daha pahalı

Aydın-Denizli-Muğla Bölgesi, Türkiye ortalamasına göre daha pahalı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜİK tarafından açıklanan 2024 yılı Bölgesel Satınalma Gücü Paritesi (BSGP) sonuçlarına göre, Muğla'nın bulunduğu TR32 bölgesi 106,3 fiyat düzeyi endeksi ile Türkiye ortalamasından daha pahalı bölgelerden biri olarak belirlendi. En yüksek fiyat düzeyi endeksi ise İstanbul'da kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2024 yılı Bölgesel Satınalma Gücü Paritesi (BSGP) sonuçları, bölgeler arasındaki hayat pahalılığı farklarını ortaya koydu. Açıklanan verilere göre Muğla'nın da içinde bulunduğu TR32 (Aydın-Denizli-Muğla) bölgesi, 106,3 fiyat düzeyi endeksiyle Türkiye ortalamasına göre daha pahalı bölgeler arasında yer aldı.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey esas alınarak hazırlanan çalışmada, ortak bir mal ve hizmet sepeti üzerinden bölgesel fiyat düzeyleri hesaplandı. Endeks değerinin 100'ün üzerinde olması, ilgili bölgenin Türkiye ortalamasına kıyasla daha pahalı olduğunu gösteriyor.

Verilere göre fiyat düzeyi endeksi en yüksek bölge 112,6 ile TR10 (İstanbul) olurken, en düşük bölge ise 91,5 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) olarak kayıtlara geçti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü

Yalova'daki DEAŞ operasyonundan acı haber: 3 polis şehit oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nepal'de eski rap şarkıcısı Shah, genel seçimler için başbakan adayı oldu

Eski rap şarkıcısı, genel seçimler için başbakan adayı oldu
Milyarlık arazi davasının hakimleri, HSK'ya şikayet edilmiş

Milyarlık arazi davasının hakimleri, HSK'ya şikayet edilmiş
3 polisin şehit olduğu DEAŞ operasyonundan ilk görüntüler! Çatışma anları kamerada

3 polisin şehit olduğu operasyondan ilk görüntüler! Çatışma kamerada
İstanbul'un yanı başında kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

İstanbul'un yanı başında kar kalınlığı yarım metreye ulaştı
Nepal'de eski rap şarkıcısı Shah, genel seçimler için başbakan adayı oldu

Eski rap şarkıcısı, genel seçimler için başbakan adayı oldu
Sergen Yalçın biletlerini kesti! Beşiktaş'ta Necip Uysal ve Mert Günok'tan sonra 2 ayrılık daha

Necip Uysal ve Mert Günok'tan sonra 2 ismin daha kalemini kırdı
Yalova'da DEAŞ operasyonunda çatışma çıktı

DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı