Aydın-Denizli-Muğla Bölgesi, Türkiye ortalamasına göre daha pahalı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2024 yılı Bölgesel Satınalma Gücü Paritesi (BSGP) sonuçları, bölgeler arasındaki hayat pahalılığı farklarını ortaya koydu. Açıklanan verilere göre Muğla'nın da içinde bulunduğu TR32 (Aydın-Denizli-Muğla) bölgesi, 106,3 fiyat düzeyi endeksiyle Türkiye ortalamasına göre daha pahalı bölgeler arasında yer aldı.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey esas alınarak hazırlanan çalışmada, ortak bir mal ve hizmet sepeti üzerinden bölgesel fiyat düzeyleri hesaplandı. Endeks değerinin 100'ün üzerinde olması, ilgili bölgenin Türkiye ortalamasına kıyasla daha pahalı olduğunu gösteriyor.

Verilere göre fiyat düzeyi endeksi en yüksek bölge 112,6 ile TR10 (İstanbul) olurken, en düşük bölge ise 91,5 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) olarak kayıtlara geçti. - MUĞLA