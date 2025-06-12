TÜİK: Nisan Ayında Sanayi Üretimi Yıllık %3,3 Arttı

TÜİK: Nisan Ayında Sanayi Üretimi Yıllık %3,3 Arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayında sanayi üretiminin yıllık %3,3 arttığını, ancak bir önceki aya göre %3,1 azaldığını açıkladı. Alt sektörlerde madencilik %1,3, imalat %3 ve elektrik üretimi %8,8 oranında artış gösterdi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), sanayi üretiminin nisan ayında yıllık yüzde 3,3 arttığını, aylık yüzde 3,1 azaldığını açıkladı.

TÜİK, Nisan 2025 dönemine ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 8,8 arttı.

Sanayi üretimi bir önceki aya göre ise yüzde 3,1 azaldı. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,5 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,4 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,2 arttı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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