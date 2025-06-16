TÜİK, Nisan 2025 Ücretli Çalışan Sayısında Artış Bildirdi

TÜİK, Nisan 2025 Ücretli Çalışan Sayısında Artış Bildirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde ücretli çalışan sayısının Nisan 2025 dönemi itibarıyla yıllık yüzde 2,4, aylık yüzde 0,7 artış gösterdiğini açıkladı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde toplam ücretli çalışan sayısının nisan ayında yıllık yüzde 2,4, aylık yüzde 0,7 arttığını açıkladı.

TÜİK, Nisan 2025 dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde toplam ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 289 bin 223 kişi iken, 2025 yılı nisan ayında 15 milyon 658 bin 462 kişi oldu. Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Nisan ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 1,3 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 7,3 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,6 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde toplam ücretli çalışan sayısı 2025 Nisan ayında bir önceki aya göre de yüzde 0,7 arttı. Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Nisan ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,4 arttı, inşaat sektöründe yüzde 2,4 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,6 arttı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
İsrail basınından olay iddia: Netanyahu, 2 ülkeden yardım istedi

Netanyahu 2 ülkeden yardım istedi; biri olumlu döndü diğeri çekimser
Pezeşkiyan'dan ulusal birlik çağrısı

Savaş sürerken Pezeşkiyan'dan İran halkına önemli çağrı
İsrail 4 gündür vuruyor ama Fordo hala ayakta

İsrail 4 gündür vuruyor ama Fordo hala ayakta
İsrail Enerji Bakanı Cohen: Her vurulan binamıza karşılık 100 İran binası yıkılacak

İsrailli bakandan korkunç tehdit! Sözleri hükümeti bile rahatsız etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü şarkıcı İran'da mahsur kaldı: Lütfen dualarınızı esirgemeyin

Ünlü şarkıcı yangın yerine dönen İran'da mahsur kaldı
Fenerbahçe'den ayrılan 2 isim Inter'e imza attı

Fenerbahçe'den günler öncesinde ayrılan 2 isim Inter'e imza attı
İran'ın gece balistik füzelerle vurduğu Tel Aviv'den ilk görüntüler

İran'ın gece balistik füzelerle vurduğu Tel Aviv'den ilk görüntüler
İranlılar İstanbul'dan otobüslerle ülkelerine dönüyor

İstanbul'da İranlı yoğunluğu! Hepsi firmalara koştu
Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu

Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu
Netanyahu: Bu bir kurtuluş savaşı, İran sivilleri öldürmenin bedelini çok ağır ödeyecek

Dünya diken üstünde! Netanyahu mesajı harabeye dönen kentte verdi
Fenerbahçe'ye 90 milyon euroluk golcü! Görüşmeler resmen başladı

Ali Koç gözünü kararttı! 90 milyon euroluk golcüyle görüşmeler başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.