TÜİK: Mart ayında ihracat yüzde 6,4 azaldı, ithalat yüzde 8,2 arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayında ihracatın yüzde 6,4 azaldığını, ithalatın yüzde 8,2 arttığını açıkladı.

TÜİK, Mart 2026 dönemine ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre; ihracat 2026 yılı Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 azalarak 21 milyar 899 milyon dolar, ithalat yüzde 8,2 artarak 33 milyar 120 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracat 2026 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 azalarak 63 milyar 227 milyon dolar, ithalat yüzde 4,7 artarak 91 milyar 895 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI ARTTI

Mart ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56 artarak 7 milyar 195 milyon dolardan, 11 milyar 221 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Mart ayında yüzde 76,5 iken, 2026 Mart ayında yüzde 66,1'e geriledi. Ocak-mart döneminde dış ticaret açığı yüzde 27,5 artarak 22 milyar 486 milyon dolardan, 28 milyar 667 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Ocak-Mart döneminde yüzde 74,4 iken, 2026 yılının aynı döneminde yüzde 68,8'e geriledi.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Mart ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 820 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 419 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 378 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 217 milyon dolar ile İtalya, 996 milyon dolar ile Fransa takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,2'sini oluşturdu. Ocak-mart döneminde de ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 5 milyar 452 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 944 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 3 milyar 830 milyon dolar ile ABD, 3 milyar 374 milyon dolar ile İtalya ve 2 milyar 706 milyon dolar ile Fransa takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,5'ini oluşturdu.

İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Mart ayında Çin'den yapılan ithalat 4 milyar 759 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 511 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 2 milyar 538 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 620 milyon dolar ile İsviçre, 1 milyar 516 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 42,1'ini oluşturdu. Ocak-mart döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 13 milyar 167 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 9 milyar 87 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 6 milyar 619 milyon dolar ile Almanya, 4 milyar 680 milyon dolar ile ABD, 4 milyar 579 milyon dolar ile İsviçre izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 41,5'ini oluşturdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı