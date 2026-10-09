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TÜİK, inşaat maliyet endeksinin Ağustos'ta yıllık yüzde 29,59 arttığını açıkladı

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TÜİK, Ağustos ayı İnşaat Maliyet Endeksi verilerini açıkladı; endeks yıllık yüzde 29,59, aylık yüzde 2,04 arttı. Malzeme endeksi aylık yüzde 2,73, işçilik endeksi yüzde 0,82 artarken yıllık artışlar sırasıyla yüzde 28,72 ve yüzde 31,20 oldu.

Ağustos ayında inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 29,59, aylık ise yüzde 2,04 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı İnşaat Maliyet Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi, 2026 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,04 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,59 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,73 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,82 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 28,72 arttı, işçilik endeksi yüzde 31,20 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 28,94 arttı, aylık yüzde 1,59 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,59 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,94 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,00 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,89 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 27,76 arttı, işçilik endeksi yüzde 31,05 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 31,68 arttı, aylık yüzde 3,46 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 3,46 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,68 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,95 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,55 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 31,65 arttı, işçilik endeksi yüzde 31,74 arttı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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