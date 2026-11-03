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TÜİK'in açıkladığı Ekim 2026 enflasyonu aylık yüzde 2,58, yıllık yüzde 29,77 oldu

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TÜİK'in açıkladığı Ekim 2026 enflasyonu aylık yüzde 2,58, yıllık yüzde 29,77 oldu
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TÜİK'in Ekim 2026 verilerine göre tüketici fiyatlarında aylık artış yüzde 2,58, yıllık artış yüzde 29,77 oldu. Enflasyon bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 27,52, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 31,23 arttı.

(ANKARA) - TÜİK'in ekim ayı verilerine göre, enflasyon bir önceki aya göre yüzde 2,58, yıllık ise yüzde 29,77 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2026 Tüketici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, TÜFE'deki 2026 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,58, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 27,52 arttı. Enflasyon, bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 29,77, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,23 artış oldu.

(Sürecek)

Kaynak: ANKA
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