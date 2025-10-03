TÜİK ile Azerbaycan İstatistik Komitesi Arasında İşbirliği Anlaşması İmzalandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Azerbaycan Devlet İstatistik Komitesi arasında işbirliğini geliştirmek üzere anlaşma imzalandı.

TÜİK'ten yapılan duyuruda, anlaşmaya ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya ile Azerbaycan Devlet İstatistik Komitesi Başkanı Tahir Budagov tarafından imzalanan mutabakat zaptıyla iki kurum arasındaki köklü dostluğun pekiştirilmesi ve yeni işbirliği alanlarının geliştirilmesi amaçlanıyor.

Mutabakat kapsamında, karşılıklı deneyim paylaşımı, uzman değişimi, eğitim faaliyetleri ve modern istatistik yöntemlerinin uygulanması gibi konularda ortak çalışmalar yürütülmesi öngörülüyor.

Ayrıca, bu anlaşmayla iki ülke arasında istatistik alanındaki teknik işbirliğinin somut projeler ve ortak girişimlerle daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.