TÜİK: Haziran ayında işsizlik yüzde 7,6'ya geriledi

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verisine göre, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı haziran ayında bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 7,6'ya geriledi. Atıl işgücü oranı ise, haziran ayında bir önceki aya göre 2 puan azalarak yüzde 28,8 oldu.

TÜİK, haziran ayına ilişkin İşgücü İstatistikleri'ni açıkladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2026 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 168 bin kişi azalarak 2 milyon 688 bin kişi olarak hesaplandı.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, bir önceki ay yüzde 8,1'den 0,5 puan azalarak yüzde 7,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,5, kadınlarda ise yüzde 9,8 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM 227 BİN KİŞİ ARTTI

Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre istihdam edilenlerin sayısı haziran ayında bir önceki aya göre 227 bin kişi artarak 32 milyon 733 bin kişiye yükseldi. İstihdam oranı da 0,3 puan artışla yüzde 48,9 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 66,1, kadınlarda ise yüzde 32 olarak kaydedildi.

İŞ GÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 52,9'A YÜKSELDİ

Haziran ayında iş gücü bir önceki aya göre 58 bin kişi artarak 35 milyon 420 bin kişi oldu. İş gücüne katılma oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 52,9 seviyesinde gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,7, kadınlarda ise yüzde 35,4 olarak tahmin edildi.

GENÇ İŞSİZLİK ORANI GERİLEDİ

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, bir önceki aya göre 1,8 puan azalarak yüzde 12,8 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 10,4, kadınlarda ise yüzde 17,3 olarak tahmin edildi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre, istihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların haftalık ortalama fiili çalışma süresi haziran ayında bir önceki aya göre 0,1 saat artarak 42,5 saat olarak gerçekleşti.

ATIL İŞ GÜCÜ ORANI YÜZDE 28,8'E GERİLEDİ

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış atıl iş gücü oranı, haziran ayında bir önceki aya göre 2 puan azalarak yüzde 28,8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,5, işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı ise yüzde 19,2 olarak tahmin edildi.

Kaynak: ANKA