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TÜİK Eylül güven endekslerini açıkladı, hizmet sabit kaldı, perakende arttı

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TÜİK, Eylül ayı Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri verisini açıkladı. Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi hizmet sektöründe aynı kalarak 111,9, perakende ticarette yüzde 1,1 artışla 111,3, inşaatta yüzde 0,2 azalışla 83,0 oldu.

Güven endeksi hizmet sektöründe aynı kaldı, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,1 arttı, inşaat sektöründe yüzde 0,2 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri verisini paylaştı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe aynı düzeyde kalarak 111,9 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,1 oranında artarak 111,3 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 0,2 oranında azalarak 83,0 değerini aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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