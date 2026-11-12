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TÜİK'e göre dış ticaret haddi 2026 Eylül'ünde 4,7 puan azalarak 88 oldu

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TÜİK'in Eylül ayı dış ticaret endekslerine göre dış ticaret haddi, 2025 Eylül'deki 92,7'den 4,7 puan azalarak 2026 Eylül'ünde 88 oldu. Aynı dönemde ihracat birim değer endeksi yüzde 7 artarken ithalat birim değer endeksi yüzde 12,7 arttı; ithalat miktar endeksi ise yüzde 6,3 geriledi.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2025 yılı Eylül ayında 92,7 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 4,7 puan azalarak, 2026 yılı Eylül ayında 88 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı Dış Ticaret Endeksleri'ni açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,2 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 12,6 arttı, yakıtlarda yüzde 59,9 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,8 arttı.

İhracat miktar endeksi yüzde 7,8 arttı

İhracat miktar endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 17,6 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 11,6 arttı, yakıtlarda yüzde 18,6 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,8 arttı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 12,7 arttı

İthalat birim değer endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,4 azaldı, yakıtlarda yüzde 52,4 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 12,4 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,1 arttı.

İthalat miktar endeksi yüzde 6,3 azaldı

İthalat miktar endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 15,0 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,1 azaldı, yakıtlarda yüzde 2,1 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,6 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 0,1 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2026 Ağustos ayında 145,3 iken 2026 Eylül ayında yüzde 0,1 oranında artarak 145,5 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2025 yılı Eylül ayında 136,3 iken 2026 yılı Eylül ayında yüzde 7,8 oranında artarak 146,9 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 1,6 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2026 Ağustos ayında 111,7 iken 2026 Eylül ayında yüzde 1,6 oranında artarak 113,5 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2025 yılı Eylül ayında 117,7 iken 2026 yılı Eylül ayında yüzde 6,3 oranında azalarak 110,3 oldu.

Dış ticaret haddi 2026 yılı Eylül ayında 88,0 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2025 yılı Eylül ayında 92,7 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 4,7 puan azalarak, 2026 yılı Eylül ayında 88 oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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