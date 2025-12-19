Tüik: Tüketici Güven Endeksi 83,5 Oldu

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı Tüketici Güven Endeksi'ne göre, tüketici güven endeksi 83,5 oldu.

TÜİK, aralık ayına ilişkin Tüketici Güven Endeksi'ni açıkladı. TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, kasım ayında 85,0 iken aralık ayında yüzde 1,8 oranında azalarak 83,5 oldu.