TÜİK: Ağustosta Tavuk Eti Üretimi Düştü, Süt ve Yumurtada Artış

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustosta aylık tavuk eti üretiminin azaldığını, yumurta ve içme sütü üretiminin arttığını açıkladı.

TÜİK, Ağustos 2025 dönemine ilişkin kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre; bir önceki ay 239 bin 876 ton olan tavuk eti üretimi ağustos ayında yüzde 4,1 oranında azalarak 229 bin 965 ton oldu. Bir önceki ay 1 milyar 623 milyon 487 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi ağustos ayında yüzde 3,4 oranında artarak 1 milyar 679 milyon 277 bin adet oldu. Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 7,1 azaldı, kesilen tavuk sayısı yüzde 6,7 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 7,2 arttı. Ocak-ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 9,3 azaldı, kesilen tavuk sayısı yüzde 10,8 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 13,5 arttı.

933 BİN 234 TON İNEK SÜTÜ TOPLANDI

Bir önceki ay 946 bin 158 ton olan ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı ağustos ayında yüzde 1,4 oranında azalarak 933 bin 234 ton oldu. Bir önceki ay 127 bin 164 ton olan içme sütü üretimi ağustos ayında yüzde 4,1 oranında artarak 132 bin 359 ton olarak gerçekleşti.

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 azaldı, ocak-ağustos döneminde de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 arttı. Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 0,7 azaldı, ayran ve kefir üretimi yüzde 9,8 arttı, yoğurt üretimi yüzde 7 arttı, içme sütü üretimi yüzde 6 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 6,8 arttı. Ocak-ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 1,7 arttı, ayran ve kefir üretimi yüzde 8,3 arttı, yoğurt üretimi yüzde 4,3 arttı, içme sütü üretimi yüzde 8,1 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 10,1 arttı.