TÜİK, Ağustos'ta toplanan inek sütünün 1 milyon 21 bin 399 tona çıktığını açıkladı

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Bir önceki ay 987 bin 644 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Ağustos ayında yüzde 3,4 oranında artarak 1 milyon 21 bin 399 ton oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 arttı, Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 arttı.

Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 3,4 arttı, ayran üretimi yüzde 0,8 arttı, yoğurt üretimi yüzde 0,9 azaldı, içme sütü üretimi yüzde 4,8 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 7,5 arttı. Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 3,6 arttı, ayran üretimi yüzde 7,6 arttı, yoğurt üretimi yüzde 7,0 arttı, içme sütü üretimi yüzde 8,2 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 1,1 azaldı.

Bir önceki ay 987 bin 644 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Ağustos ayında yüzde 3,4 oranında artarak 1 milyon 21 bin 399 ton oldu.

Bir önceki ay 130 bin 610 ton olan içme sütü üretimi Ağustos ayında yüzde 6,3 oranında artarak 138 bin 885 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı