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Ağustos Enflasyonu Açıklandı: Yıllık Yüzde 31,51

Ağustos Enflasyonu Açıklandı: Yıllık Yüzde 31,51
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TÜİK, ağustos ayı TÜFE verilerini açıkladı. Aylık enflasyon yüzde 1,84, yıllık enflasyon yüzde 31,51 oldu. Aralık ayına göre yüzde 22,07, yıllık ortalamalara göre ise yüzde 31,79 artış kaydedildi. Verilere göre fiyat artışları devam ederken, piyasalar ve ekonomistler gelişmeleri yakından takip ediyor.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 1,84 artarken, yıllık enflasyon yüzde 31,51 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre, TÜFE'deki değişim 2026 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,84 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 22,07 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,51 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,79 artış olarak gerçekleşti.

(Sürecek)

Kaynak: ANKA
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