Tüik: 2026'nın İlk Çeyreğinde Yurt Dışını Ziyaret Eden Türk Vatandaşı Sayısı Yüzde 13,1 Arttı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verisine göre, 2026 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'nin turizm geliri, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 4,2 artarak 9 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde yurt dışını ziyaret eden Türk vatandaşı sayısı da yüzde 13,1 oranında artış göstererek 2 milyon 936 bin 279 kişi oldu. Yurt dışına çıkan vatandaşların kişi başı ortalama harcaması ise 758 dolar olarak kaydedildi.

TÜİK, 2026 yılı Ocak-Mart dönemini kapsayan birinci çeyrek turizm istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, Türkiye'nin turizm geliri, yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 4,2 artış göstererek 9 milyar 896 milyon 456 bin dolar seviyesine ulaştı.

Turizmde, yılın ilk üç ayında elde edilen toplam gelirin 9 milyar 694 milyon 574 bin dolarını ziyaretçilerden elde edilen gelirler oluştururken, transfer yolculardan elde edilen gelir ise 201 milyon 883 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Türkiye'yi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşların toplam turizm geliri içindeki payı yüzde 25,6 oldu.

Ziyaretçilerin seyahat organizasyonlarına göre yapılan harcama dağılımında kişisel harcamalar öne çıktı. Bu dönemde yapılan harcamaların 8 milyar 469 milyon 691 bin dolarını kişisel harcamalar oluştururken, paket tur harcamaları 1 milyar 224 milyon 883 bin dolar seviyesinde kaldı.

Ziyaretçi sayısı 9 milyonu aştı

2026 yılı birinci çeyreğinde Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,5 oranında artarak 9 milyon 258 bin 129 kişi olarak gerçekleşti. Ziyaretçilerin yüzde 25,7'lik kısmını, 2 milyon 376 bin 343 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Harcama ortalamalarına bakıldığında, Türkiye'de geceleme yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 102 dolar oldu. Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının gecelik ortalama harcaması ise 72 dolar olarak hesaplandı.

Konaklama ve sağlık harcamalarında artış yaşandı

Turizm geliri içindeki harcama türlerinin pay dağılımında yeme-içme harcamaları yüzde 27 ile ilk sırada yer alırken, bunu yüzde 15,8 ile uluslararası ulaştırma ve yüzde 13 ile konaklama harcamaları izledi. Harcama kalemlerindeki yıllık değişim oranları incelendiğinde, konaklama harcamalarının yüzde 21,2, sağlık harcamalarının yüzde 18,4 ve yeme-içme harcamalarının yüzde 13,7 oranında arttığı görüldü.

Ziyaret amaçlarında "gezi ve eğlence" ilk sırada yer aldı

Ziyaretçilerin Türkiye'ye geliş amaçları arasında yüzde 55,3 ile "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" birinci sırada yer aldı.

Yurt dışı ikametli vatandaşların geliş amaçlarında ise yüzde 66,7 ile "akraba ve arkadaş ziyareti" açık ara ilk sırada yer aldı.

Turizm gideri azalırken yurt dışına çıkan vatandaş sayısı arttı

Turizm giderleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 oranında azalarak 2 milyar 224 milyon 603 bin dolara geriledi. Bu giderin 1 milyar 730 milyon 729 bin dolarını kişisel, 493 milyon 874 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Diğer yandan, yurt dışını ziyaret eden Türk vatandaşı sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 13,1 oranında artış göstererek 2 milyon 936 bin 279 kişi oldu. Yurt dışına çıkan vatandaşların kişi başı ortalama harcaması ise 758 dolar olarak gerçekleşti.

Kaynak: ANKA