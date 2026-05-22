TÜİK: İstihdam endeksi yıllık yüzde 1,2 arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı 1'inci çeyreğinde istihdam endeksinin yıllık yüzde 1,2 arttığını açıkladı.

TÜİK, 2026 yılı 1'inci çeyrek iş gücü girdi endekslerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2026 yılı 1'inci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,2 arttı. Endeks sanayi sektöründe yüzde 3,2 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 3,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,1 arttı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,7 azaldı. Endeks sanayi sektöründe yüzde 5,1, inşaat sektöründe yüzde 4,8 azaldı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,8 arttı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 37 arttı. Endeks sanayi sektöründe yüzde 34,7, inşaat sektöründe yüzde 33,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 39 arttı.

İSTİHDAM ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 0,2 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 arttı. Endeks sanayi sektöründe yüzde 0,6, inşaat sektöründe yüzde 0,3 azaldı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,8 arttı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,7 azaldı. Endeks sanayi sektöründe yüzde 2, inşaat sektöründe yüzde 4,8 azaldı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,8 arttı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 10,3 arttı. Endeks sanayi sektöründe yüzde 11,1, inşaat sektöründe yüzde 6,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 10,4 arttı.

SAATLİK İŞ GÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 41,4 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 41,4 arttı. Endeks sanayi sektöründe yüzde 43, inşaat sektöründe yüzde 42,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 40,3 arttı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 39,4 arttı. Endeks sanayi sektöründe yüzde 42, inşaat sektöründe yüzde 40,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 37,8 arttı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 51,4 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 48,2, inşaat sektöründe yüzde 51,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 53,6 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 12,5 arttı. Endeks sanayi sektöründe yüzde 13,9, inşaat sektöründe yüzde 13,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 11,3 arttı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 11,1 arttı. Endeks sanayi sektöründe yüzde 13,3, inşaat sektöründe yüzde 12,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 9,5 arttı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 19,5 arttı. Endeks sanayi sektöründe yüzde 16,8, inşaat sektöründe yüzde 20,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 20,9 arttı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı