TÜİK: İstihdam endeksi yıllık yüzde 1,2 arttı

TÜİK, 2026 yılı ilk çeyreğinde istihdam endeksinin yıllık %1,2 arttığını, sanayi sektöründe düşüş, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde artış olduğunu açıkladı. Brüt ücret-maaş endeksi yıllık %37, saatlik iş gücü maliyeti ise %41,4 yükseldi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı 1'inci çeyreğinde istihdam endeksinin yıllık yüzde 1,2 arttığını açıkladı.

TÜİK, 2026 yılı 1'inci çeyrek iş gücü girdi endekslerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2026 yılı 1'inci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,2 arttı. Endeks sanayi sektöründe yüzde 3,2 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 3,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,1 arttı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,7 azaldı. Endeks sanayi sektöründe yüzde 5,1, inşaat sektöründe yüzde 4,8 azaldı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,8 arttı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 37 arttı. Endeks sanayi sektöründe yüzde 34,7, inşaat sektöründe yüzde 33,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 39 arttı.

İSTİHDAM ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 0,2 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 arttı. Endeks sanayi sektöründe yüzde 0,6, inşaat sektöründe yüzde 0,3 azaldı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,8 arttı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,7 azaldı. Endeks sanayi sektöründe yüzde 2, inşaat sektöründe yüzde 4,8 azaldı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,8 arttı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 10,3 arttı. Endeks sanayi sektöründe yüzde 11,1, inşaat sektöründe yüzde 6,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 10,4 arttı.

SAATLİK İŞ GÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 41,4 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 41,4 arttı. Endeks sanayi sektöründe yüzde 43, inşaat sektöründe yüzde 42,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 40,3 arttı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 39,4 arttı. Endeks sanayi sektöründe yüzde 42, inşaat sektöründe yüzde 40,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 37,8 arttı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 51,4 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 48,2, inşaat sektöründe yüzde 51,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 53,6 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 12,5 arttı. Endeks sanayi sektöründe yüzde 13,9, inşaat sektöründe yüzde 13,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 11,3 arttı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 11,1 arttı. Endeks sanayi sektöründe yüzde 13,3, inşaat sektöründe yüzde 12,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 9,5 arttı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 19,5 arttı. Endeks sanayi sektöründe yüzde 16,8, inşaat sektöründe yüzde 20,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 20,9 arttı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
