TÜİK 2023 Ekonomi Verilerini Açıkladı: Sanayi Üretimi Yüzde 81,1

TÜİK, 2023 yılına ilişkin 'Arz ve Kullanım Tabloları' ile 'Simetrik Girdi-Çıktı Tabloları'nı açıkladı. Buna göre; ekonomide toplam arzın yüzde 81,1'i sanayi üretiminden oluşurken, ithalat yüzde 14,3 ve net vergiler (vergiler eksi sübvansiyonlar) yüzde 4,6 pay aldı. Toplam üretimde, imalat sanayisi yüzde 33 ile en büyük paya sahip olurken bu sektörü, yüzde 11,1 ile toptan ve perakende ticaret, yüzde 9,1 ile inşaat izledi. Üretim sürecinde ara tüketim harcaması en yüksek olan sektör, 0,83 girdi-çıktı oranı ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı oldu. Bunu sırasıyla, 0,70 ile imalat sanayisi ve 0,69 ile inşaat izledi.