TÜİK: İhracatın yüzde 41,6'sını büyük ölçekli girişimler yaptı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; ihracatın yüzde 41,6'sını, ithalatın ise yüzde 61,4'ünü büyük ölçekli girişimler yaptı.

TÜİK, 2021 yılı Girişim Özelliklerine Göre Dış Ticaret İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; ihracatın yüzde 41,6'sını, ithalatın ise yüzde 61,4'ünü büyük ölçekli girişimler yaptı. Dış ticaret istatistikleri ve iş kayıtları sistemi kullanılarak, elde edilen verilere göre; 2021 yılında 101 bin 319 girişim ihracat, 102 bin 931 girişim ise ithalat yaptı. Yapılan eşleştirmede, ihracat ve ithalat yapan girişimlerin yaklaşık yüzde 100'ünün bilgilerine ulaşıldı. Bu girişimler, toplam ihracatın ve ithalatın yaklaşık yüzde 100'ünü gerçekleştirdi. Toplam ihracatın yüzde 19,7'sini yapan 1- 9 kişi çalışanı olan mikro ölçekli girişimler, toplam ihracat yapan girişimlerin yüzde 62,6'sını oluşturdu.

Girişimlerin yüzde 43,5'i tek ülkeye ihracat yaparken, yüzde 16,6'sı iki ülkeye ihracat yaptı. 20 ve daha fazla ülkeye ihracat yapan girişimlerin oranı yüzde 4,8 iken; bu girişimlerin ihracattaki payı yüzde 58,9 oldu. Girişimlerin yüzde 57,7'si, tek ülkeden ithalat yaparken; yüzde 14,3'ü iki ülkeden ithalat yaptı. 20 ve daha fazla ülkeden ithalat yapan girişimlerin oranı yüzde 2,1 iken; bu girişimlerin ithalattaki payı yüzde 54,6 oldu.